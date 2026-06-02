Denna strandoutfit som Charli XCX bar gick inte obemärkt förbi.

Den brittiska sångerskan och låtskrivaren Charli XCX publicerade ett foto på Instagram som satte internet i brand. Utöver posen och den omtalade outfiten var det det medföljande meddelandet som verkligen väckte fansens nyfikenhet.

Charli XCX spelar det naturliga kortet

Bilden, återgiven i svartvitt, utstrålar en rå och intim atmosfär, som en ögonblicksbild tagen i farten. Charli XCX poserar i en minimalistisk svart tvådelad klänning, en sorts "string"-stil, tillbakalutad på vad som ser ut som en soffa. Ena handen vilar på hennes bröst, den andra håller kameran, hennes hår är rufsigt, hennes ansikte är fritt från smink och hon bär bara en ring som accessoar: iscensättningen frammanar en spontan selfie snarare än en noggrant planerad fotografering.

En medveten enkelhet som inte hindrade inlägget från att nå rekordmånga gilla-markeringar och kommentarer inom några timmar. Hennes community, som har följt hennes varje steg sedan "Brat"-fenomenet, omfamnade omedelbart detta nya foto – en blandning av modebeundran och att dechiffrera alla möjliga ledtrådar.

En mycket bredare teaser

Med bara tre ord – ”London… imorgon kväll?” – utlöste Charli XCX en våg av spekulationer. En överraskningskonsert? Ett nytt evenemang? Ett exklusivt framträdande? Svaret kom inom några timmar: Charli XCX bjöd in folk till London för en upplaga av hennes numera berömda ”Conversations”.

På agendan för den 30 maj på Exmouth Market i östra London: en offentlig diskussion med hennes make, George Daniel, trummis i The 1975, om den kreativa processen. Sedan dök ett DJ-set på Coin Laundry upp, med ett löfte som smög sig in på hennes B.sides-konto: "Först till kvarn – jag kanske gömmer lite ny musik i setet."

En sångerska på toppen av sin synlighet

Charli XCX rider fortfarande på den fenomenala framgångsvågen från "Brat" (2024), hennes album som blev ett avgörande ögonblick för sin tid. Sommaren 2026 ser ut att bli särskilt hektisk för Cambridge-sångerskan, som släppte sin nya singel "SS26" veckan innan, ackompanjerad av en B-sida med titeln "Playboy Bunny", tillgänglig exklusivt på CD eller via hennes Instagramkonto "B.sides".

På livefronten kommer Charli XCX också att vara huvudakt på Reading & Leeds-festivalen i augusti, hennes enda festivaldatum i Storbritannien i år. För att inte tala om hennes filminhopp, med sin roll i den halvfiktiva filmen "The Moment" – om skapandet av "Brat" – och flera andra projekt i postproduktion, som Pete Ohs "Erupcja" och Julia Jackmans "100 Nights of Hero".

Mellan somriga blinkningar, musikaliska teasers och en perfekt oljad marknadsföringsstrategi fortsätter Charli XCX att bevisa varför hon har etablerat sig som en av de mest följda – och kopierade – figurerna inom dagens pop.