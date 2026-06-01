"Det klär henne inte": Rachel Zeglers röda mattan-look splittrar internetanvändare

Den amerikanska skådespelerskan och sångerskan Rachel Zegler gjorde ett slående framträdande på röda mattan vid Las Culturistas Culture Awards 2026, som hölls på United Theatre i Los Angeles. För denna ceremoni som firar kulturella höjdpunkter valde hon en grafisk svartvit ensemble. Detta val möttes av blandade reaktioner på sociala medier.

Ett slående utseende och en makeover i "gammal Hollywood"-stil.

Rachel Zegler bar en vit kjol, outfitens mittpunkt, i kombination med en svart stickad topp. Denna beskurna topp, med sina breda axelband och strukturerade halsringning, gav en minimalistisk touch, medan kjolen gav ensemblen dess dimension och röda mattan-känsla. För sin frisyr valde skådespelerskan tidlös elegans: elegant, glänsande brunt hår, med sidoskillnad och svept över ena axeln, i en "gammal Hollywood"-stil.

Åsikterna är delade.

I kommentarerna berömde vissa internetanvändare elegansen i den svartvita kombinationen och frisyrens förfining och bedömde resultatet som "chic och polerat". Andra ansåg dock att stilen inte passade Rachel Zegler lika bra och sammanfattade sin åsikt med meddelanden som "den passar inte henne".

Låt oss komma ihåg att modesmak förblir subjektiv och att det är oacceptabelt att döma eller förringa kvinnors – eller någon annans – fysiska utseende. Alla är fria att klä sig som de vill, utan att behöva utstå olämpliga kommentarer om sin kropp eller sitt utseende. Rachel Zeglers berömmelse rättfärdigar inte kritik bakom en skärm.

Mellan fans av denna minimalistiska estetik och mindre övertygade internetanvändare har Rachel Zeglers look väckt motstridiga reaktioner. Som alltid är modepreferenser en fråga om personlig smak – utan att motivera kommentarer om utseende eller fysik hos de inblandade.