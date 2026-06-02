På Bad Bunny-konserten drog Ester Expósito till sig allas uppmärksamhet på dansgolvet.

Julia P.
@ester_exposito / Instagram

Bad Bunnys konsert i Madrid den 30 maj 2026 levde upp till alla förväntningar. Utöver den puertoricanska sångerskans framträdande var det en speciell gäst som stal showen: den spanska skådespelerskan och modellen Ester Expósito, som blev viral för sina dansrörelser.

En speciell konsert i Madrid

Bad Bunny gav sin första konsert på Riyadh Air Metropolitano, den första av tio spelningar som planerats i den spanska huvudstaden som en del av hans "Debí Tirar Más Fotos World Tour". Showen, som varade i ungefär tre timmar, inleddes med låten "Adivino", framförd med den puertoricanska rapparen, sångaren och låtskrivaren Myke Towers, kvällens specialgäst. Bad Bunny talade till Madridpubliken och erkände att han nästan hade glömt hur entusiastiskt staden välkomnade honom . "Vem minns när jag var här förra gången?" frågade han som en inledning.

Ester Expósito, stjärnan i "La Casita"

Medan scenen tillhörde sångerskan, lyste strålkastarljuset också på "La Casita", det resande "lilla huset" som följer turnén och är värd för utvalda gäster. Det var där som Ester Expósito stal showen. Hon satte dansgolvet i brand med sitt framträdande, som snabbt blev viralt på sociala medier, innan hon delade några steg tillsammans med Bad Bunny själv. Detta spontana och festliga ögonblick gjorde henne, enligt alla källor, till "kvällens stora stjärna".

Många kändisar var närvarande.

Ester Expósito var långt ifrån den enda kändisen som samlats på "La Casita". Skådespelerskorna Ana de Armas, María León och Clara Galle sågs också, tillsammans med den italienska influencern Chiara Ferragni, sångaren Mvrk och skådespelaren Martiño Rivas. Sportvärlden var också representerad, med fotbollsspelarna Sergio Camello och Isi Palazón från Rayo Vallecano, och Álvaro Carreras från Real Madrid. Basketlegenden Michael Jordan fotograferades också i Madrid, nära Puerta de Alcalá innan han gick till konserten.

Vem är Ester Expósito?

Ester Expósito blev känd tack vare den spanska succéserien "Elite", där hon spelade Carla. Efter att ha blivit en av de mest följade spanska skådespelerskorna på sociala medier bekräftar detta anmärkningsvärda framträdande hennes status som en nyckelfigur i den spansktalande kulturscenen.

Med den spektakulära scenframträdandet, den festliga atmosfären och kändisparaden gjorde Bad Bunnys första konsert i Madrid ett bestående intryck. Och medan sångerskan var huvudakten, stal Ester Expósito showen med ett särskilt minnesvärt dansrörelse. Detta virala klipp fångar perfekt spänningen kring denna mycket efterlängtade residens, som fortsätter till mitten av juni.

Jag är Julia, en journalist som brinner för att upptäcka och dela fängslande berättelser. Med en kreativ skrivstil och ett skarpt öga strävar jag efter att levandegöra ett brett spektrum av ämnen, från aktuella trender och samhällsfrågor till kulinariska läckerheter och skönhetshemligheter.
