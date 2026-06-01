"Jag tillbringade mina trettioårsåldern med att ta hand om andra": vid 40 delar denna skådespelerska med sig av sin nya livsfilosofi

Den amerikanska skådespelerskan Sasheer Zamata närmar sig ett nytt kapitel i sitt liv med lugn och ro. Hon pratade med People magazine, i samband med premiären av filmen "Masters of the Universe", om lärdomarna hon fick under trettioårsåldern och den inställning hon hoppas kunna odla under det kommande decenniet.

Att fylla 40 är en milstolpe präglad av lugn.

Sasheer Zamata, som firade sin födelsedag den 6 maj, säger att hon går in i det nya decenniet med ett lugn. "Jag mår bra", anförtrodde hon och tillade att hon inte vet hur "det ska se ut att fylla 40", men att hon känner sig i frid med sig själv. För att fira tillfället valde hon en resa till Japan, där hon bodde i en stuga inbäddad i skogen och tittade ut över floden varje dag. En paus hon beskriver som "särskilt fridfull och återhämtande".

"Att tänka på sig själv": en ny prioritet

När Sasheer Zamata tillfrågades om sina avsikter för de kommande åren delade hon med sig av en personlig reflektion. Hon känner att hon tillbringade en stor del av trettioårsåldern med att "sköta andras angelägenheter" och nu vill fokusera på sig själv igen. "I år tänker jag på mig själv", sammanfattade hon. Denna filosofi, som centrerar sig kring egenvård utan skuldkänslor, markerar, enligt henne, "ett verkligt skifte i tankesätt".

Kreativa projekt för det kommande decenniet

Denna önskan att ta tid för sig själv manifesterar sig också i kreativa sysselsättningar. Sasheer Zamata beskriver sig själv som väldigt praktisk och brinner för trädgårdsskötsel och blomsterkonst. Hon anförtror sig att hon vill "äntligen arbeta med de torkade blommorna" hon samlar, "lära sig virka och förbättra sin spanska", en färdighet hon anser vara "svår". Alla dessa små projekt återspeglar en önskan att sakta ner och odla sina intressen.

Ett hektiskt schema på bio

På karriärfronten spelar Sasheer Zamata huvudrollen i den nya filmen "Masters of the Universe", där hon spelar Suzie, en kollega till Adam, alias He-Man, porträtterad av den brittiske skådespelaren och sångaren Nicholas Galitzine. Filmen, som väntas på bio den 5 juni, har även den amerikanska skådespelerskan och producenten Camila Mendes, den amerikanska skådespelaren och sångaren Jared Leto, den amerikanska skådespelerskan Alison Brie, den brittisk-sierra leoneska skådespelaren Idris Elba och den amerikanska skådespelerskan och komikern Kristen Wiig medverkar.

Efter att ha blivit känd i den amerikanska sketchkomediserien "Saturday Night Live", som hon medverkade i från 2014 till 2017, har Sasheer Zamata sedan dess tagit sig an en rad projekt, inklusive serierna "Home Economics" och "Agatha All Along".

Genom att dela med sig av sina reflektioner kring att fylla fyrtio lyfter Sasheer Zamata fram en fridfull och medkännande inställning till sig själv. Med personlig omfokusering, kreativa projekt och ett hektiskt filmschema illustrerar hon ett fridfullt sätt att närma sig ett nytt kapitel i livet – ett budskap som resonerar långt bortom hennes egen erfarenhet.