Charli D'Amelio antar en "vågad" miniklänning i spets

Den amerikanska sociala mediekändisen Charli D'Amelio postar aldrig något utan att det blir en händelse. Hennes senaste Instagram-karusell, med den enkla texten "här och där", blandade flera outfits och ögonblick – det var en blå spetsminiklänning som "stal showen" från allra första bilden.

Den lager-på-lager blå miniklänningen, en del från inlägget

På det första fotot bär Charli D'Amelio en kort blå miniklänning med djup halsringning. En svart väska som bärs nära höften kompletterar looken och ger en slående färgkontrast mellan blått och svart. Klänningen, någonstans mellan spets och aftonklänning, illustrerar perfekt den stil hon har utforskat de senaste månaderna. Hon bär också håret i en elegant, hög hästsvans, med precis makeup: definierade ögonbryn, tunn eyeliner och nude läppar. Ett minimalistiskt skönhetsval som låter klänningen stå i centrum.

Nöjda fans, talande siffror

Med 50 miljoner följare på Instagram genererar varje inlägg av Charli D'Amelio tusentals reaktioner inom några minuter. Denna karusell var inget undantag – entusiastiska kommentarer, massiva sparade bilder och delningar spred snabbt bilderna från hennes flöde till mode- och livsstilscommunities. Den unga kvinnan fortsätter att bevisa att hennes inflytande sträcker sig långt bortom TikTok-universumet där hon byggde sin karriär.

En estetik som utvecklas

Charli D'Amelio, en före detta TikTok-stjärna som blev känd vid 15 års ålder med sina dansvideor, har gradvis byggt upp en mer självsäker modeidentitet. De senaste månaderna har hon visat upp en mängd olika stilar som leker med spets, lager på lager och mättade färger – en konsekvent stilriktning som i allt högre grad skiljer henne från den "avslappnade" looken som först gjorde henne känd. Denna karusell är det senaste exemplet.

En blå miniklänning i spets, en hästsvans och en bildtext på två ord – Charli D'Amelio har återigen bevisat att de enklaste inläggen ibland är de mest effektiva. Hon fortsätter att skriva sin egen definition av stil.