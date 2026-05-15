Sydney Sweeney poserar med sin pojkvän i cowboykläder

Fabienne Ba.
@sydney_sweeney / Instagram

Den amerikanska skådespelerskan och producenten Sydney Sweeney hade "lovat att hålla sitt privatliv privat". Men den 1 maj 2026 valde hon Stagecoach Festival (en musikfestival) – och ett par jeansoveraller – för sin officiella "hard launch". Inlägget satte internet i brand.

En cowboyoutfit från topp till tå

Sydney Sweeney delade en karusell med bilder från Stagecoach-festivalen på Instagram, med texten "cowboy-helg ♥" . Omslagsbilden visade skådespelerskan med ett ben lindat runt den amerikanska entreprenören Scooter Braun, båda leende mot kameran. Scooter Braun svarade genom att lägga upp sin egen karusell med samma bilder, med texten "Stagecoach levererade en lycklig cowboy" . Inom några timmar hade dubbelinlägget blivit viralt.

För tillfället valde Sydney Sweeney en outfit som perfekt passade festivalens anda: jeansoveraller, ett vitt spetströja under och bruna cowboystövlar. Karusellen visade även skådespelerskan i jeansjacka, som humoristiskt bar en bandana som ansiktsmask – allt bidrog till en avslappnad, autentisk westernstil som överensstämde med festivalens atmosfär.

Dessa ömma ögonblick berörde fansens hjärtan.

Fotokarusellen utvecklades till en serie spontana ögonblick: speglade gruppselfies, svartvita foton från fotobåset – och Sydney Sweeney satt på Scooter Brauns axlar medan han sjöng på scenen med händerna uppåt. De två filmades också när de sjungit karaoke och dansade med vänner. Bara ännu ett festivalinlägg – förutom att det här bekräftade en koppling som hade förväntats "i månader".

26,3 miljoner prenumeranter som var "förkrossade"

Kommentarerna under Sydney Sweeneys inlägg återspeglade omfattningen av effekten: "26,3 miljoner människor ger upp av raseri just nu", sammanfattade en kommentar. "Jag, lyckligt gift man: 'Hur kunde hon göra så här mot mig?!'" skämtade en annan. Till och med det officiella Rockstar Energy-kontot inflikade med en road kommentar. Denna kollektiva reaktion säger mycket om Sydney Sweeneys plats i dagens popkultur.

Jeansoveraller, stövlar, en countryfestival och en legend med några få ord – Sydney Sweeney formaliserade därmed sin koppling till den obehindrade elegansen hos någon som vet exakt vad hon gör. Och internet, som alltid, svarade entusiastiskt.

Jag heter Fabienne och är skribent för webbplatsen The Body Optimist. Jag brinner för kvinnors kraft i världen och deras förmåga att förändra den. Jag tror att kvinnor har en unik och viktig röst att erbjuda, och jag känner mig motiverad att göra min del för att främja jämställdhet. Jag gör mitt bästa för att stödja initiativ som uppmuntrar kvinnor att stå upp och bli hörda.
Gymnasten Livvy Dunne antar en vintage strandoutfit och orsakar sensation
Hilary Duff återuppfinner den röda baddräkten med en vintage chic-inspirerad silhuett

