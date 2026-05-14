På stranden är denna före detta Miss Universe en succé med sin somriga look.

Iris Mittenaere delade en ny video på Instagram, filmad på Mauritius stränder, och det var allt som krävdes för att vinna över hennes följare. Den tidigare Miss Frankrike 2016 och Miss Universum 2016 dyker upp i en ljus, mönstrad klänning, mot en spektakulär solnedgång. "Född att vara vid havet 🏝️", skrev hon helt enkelt till inlägget, tillsammans med hashtaggarna #mauritius och #island. Detta sommarinterlude fängslade omedelbart internet.

En mönstrad klänning perfekt för säsongen

För denna resa till Indiska oceanens kust valde Iris Mittenaere en klänning med ett pytonmönster i bruna och karamellfärgade nyanser. Detta modeval återspeglar den stora "boho beach"-trenden som dominerar vår/sommar 2026, kännetecknad av naturliga tryck, luftiga tyger och korta klänningar som är lätta att ta på sig efter en dag på stranden.

Iris valde löst, vågigt hår, lätt rufsigt av havsbrisen. Några diskreta armband på handleden fulländade looken. Den övergripande effekten var en av sommarens enkelhet, perfekt i linje med miljön.

En spektakulär utsikt som förstärker videon

Utöver utseendet är det landskapet som omedelbart slår en med inlägget som fungerar som bakgrund för Iris Mittenaere. Videon, som filmades under den gyllene timmen, fångar en himmel som blandar mjuka moln och gyllene reflektioner, medan havet vecklar ut sina vågor så långt ögat kan nå. Mauritius, en ledande destination i Indiska oceanen, erbjuder här en av sina mest ikoniska scener: blek sand, fridfulla vågor och en horisont i rosa.

Denna naturliga miljö ger inlägget en nästan filmisk känsla. Många internetanvändare kommenterade panoramats skönhet lika mycket som Iris Mittenaere själv, vissa kallade det till och med ett "vykortsögonblick". En enkel men anmärkningsvärt effektiv komposition som omedelbart förflyttar hennes följare till ett semesterläge.

Fansen blev övertygade av inlägget

Under rullen (Instagramvideo) mångdubblas reaktionerna. Kommentarer strömmar in som hyllar både utseendet och den upplevelse som erbjuds: "Du är magnifik" , "Vilken utsikt" , "Vi drömmer om att följa med dig" , "En drömsolnedgång" ... En våg av entusiasm som bekräftar Iris Mittenaeres plats i den franska allmänhetens hjärtan, nästan tio år efter hennes kröning.

Efter att ha blivit en viktig figur i det franska medielandskapet – mellan TV-värdskap, entreprenörsprojekt och välgörenhetsengagemang – bevisar Iris Mittenaere, inlägg efter inlägg, att hon vet hur man odlar en enkel och varm kontakt med sin gemenskap.

Med den här reelfilmen filmad i Mauritius har Iris Mittenaere skapat ett av sina mest populära inlägg för säsongen. Med sin ljusa mönstrade klänning, gyllene atmosfär och enkla budskap om sin kärlek till havet, erbjuder hon sina följare en välkommen paus. Och återigen är hon en succé på sociala medier.