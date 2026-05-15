Gymnasten Livvy Dunne antar en vintage strandoutfit och orsakar sensation

Den amerikanska influencern och tidigare artistiska gymnasten Livvy Dunne är tillbaka för fjärde året i rad i den amerikanska sporttidningen Sports Illustrated Swimsuit – och hon tillkännagav det med ett lättsamt Instagram-inlägg: "Årskurs 4, fortfarande med påhitt" .

En fotografering i Loreto, i hjärtat av Baja California

Det var på Instagram som Livvy Dunne bekräftade sin återkomst till Sports Illustrated Swimsuits sidor för fjärde året i rad, med orden: "Årskurs 4, fortfarande med påhitt." En koncis bildtext som säger mycket om hur långt hon har kommit sedan sitt första framträdande – och om självförtroendet med vilket hon nu närmar sig denna övning, som har blivit ett personligt signum.

Fotograferingen ägde rum i Loreto, Baja California Sur, Mexiko – en vild och ljus kustmiljö som utgjorde den perfekta bakgrunden för den vintage-estetik som valdes för tillfället. Bilderna visar henne ibland poserande med sitt blonda hår som fladdrar i vinden, ibland springande på sanden – en kontrast mellan den kontrollerade posen och den spontana rörelsen som ger bilderna en naturlig energi.

Ett krämvitrandigt set med en träring

Klädseln som valdes för den här fotograferingen har en tydlig retro-estetik: en tvådelad plagg i krämfärgade och vita ränder, vars ovansida hålls ihop av en bred träring i mitten – en handgjord detalj som förankrade outfiten i en vintage 70-talsestetik. Den koordinerade ensemblen, både delikat och självsäker, smälte perfekt in i Loretos naturliga landskap.

En oväntad resa

Livvy Dunne, en tidigare elitgymnast vid Louisiana State University (LSU), har byggt upp en betydande medie- och kommersiell närvaro vid sidan av sin idrottskarriär. Hennes samarbete med en av Amerikas ledande sporttidningar, Sports Illustrated Swimsuit, som började medan hon fortfarande var collegeidrottare, har blivit en hörnsten i hennes offentliga image. Hon är också en del av ensemblen till Fox-nystarten "Baywatch" för säsongen 2026-2027, vilket bekräftar en bana som sträcker sig långt bortom sportvärlden.

Fyra år, samma strandmiljö, en konsekvent närvaro – Livvy Dunne är en av de personligheter som har lyckats förvandla ett medieframträdande till en sann signatur. "Fortfarande skapande" : det är precis vad hon gör, år efter år.

Jag heter Fabienne och är skribent för webbplatsen The Body Optimist. Jag brinner för kvinnors kraft i världen och deras förmåga att förändra den. Jag tror att kvinnor har en unik och viktig röst att erbjuda, och jag känner mig motiverad att göra min del för att främja jämställdhet. Jag gör mitt bästa för att stödja initiativ som uppmuntrar kvinnor att stå upp och bli hörda.
