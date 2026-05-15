Hilary Duff återuppfinner den röda baddräkten med en vintage chic-inspirerad silhuett

Fabienne Ba.
@hilaryduff / Instagram

Den amerikanska skådespelerskan och sångerskan och låtskrivaren Hilary Duff har prydt sidorna i Sports Illustrated Swimsuit – en av Amerikas ledande sporttidningar. Fotograferad på Turks- och Caicosöarna av Kat Irlin, levererade hon en strålande fotografering, där en bild i synnerhet omedelbart fängslade hennes fans.

Hennes första baddräkt från Sports Illustrated

För sitt första framträdande på sidorna av Sports Illustrated Swimsuit poserade Hilary Duff i South Caicos, Turks- och Caicosöarna, fotograferad av Kat Irlin för tidningens 2026-upplaga. Fotograferingen inkluderade flera olika looks, men det var den röda vitamin A-baddräkten som fick mest uppmärksamhet.

En vintage- och solig estetik

Hilary Duff bar en klarröd baddräkt från Vitamin A med djup urringning och tunna band. På en av bilderna från fotograferingen glider en av banden naturligt ner från hennes axel medan hon skrattar – ett uppriktigt ögonblick som ger bilden en spontanitet som inte ens den mest beräknande posen skulle kunna uppnå. Hennes gyllene hy, solkyssta blonda hår och glada uttryck fulländade bilden och frammanade en drömsemester.

Hela fotograferingen spelar på en retro och solig estetik – referenser till 1950-talet och amerikansk strandchic – vilket Hilary Duff förkroppsligade med fullständig lätthet. Den röda baddräkten, någonstans mellan pinup och modern, passar perfekt in i trenden med vintage-helplagg som har dominerat strandkläderna de senaste två säsongerna. Långt ifrån minimalism eller överdrift, det är ett plagg som inte behöver något mer än solsken för att komma till liv.

"Allt välsignelse med drottning Hilary"

Reaktionerna strömmade in så fort Sports Illustrated Swimsuit publicerade inlägget. "Allt väl, drottning Hilary!" skrev en. En annan sammanfattade det med rörande precision: "På något sätt blir varje version av henne mer ikonisk." Dessa kommentarer återspeglar hur allmänheten uppfattar skådespelerskans karriärbana – en kvinna vars image och självförtroende verkar bli starkare med tiden, snarare än tvärtom.

En skådespelerska i full renässans

Denna Sports Illustrated-fotografering äger rum under en särskilt hektisk vår för Hilary Duff. Hon är för närvarande på turné med sin "Lucky Me Tour" för sitt sjätte album "Luck... or Something", som släpptes i februari 2026. Hennes musikaliska comeback och nu detta framträdande i en av de mest ikoniska publikationerna inom amerikansk popkultur markerar en ny era – mer självsäker, friare och synbart mer tillfredsställande än någonsin.

En glidande axelband, ett skrattsalvor och solsken i håret – Hilary Duff behövde inte mycket för att göra en lyckad entré i Sports Illustrated Swimsuit. Fotot sa allt: hon är precis där hon hör hemma.

Jag heter Fabienne och är skribent för webbplatsen The Body Optimist. Jag brinner för kvinnors kraft i världen och deras förmåga att förändra den. Jag tror att kvinnor har en unik och viktig röst att erbjuda, och jag känner mig motiverad att göra min del för att främja jämställdhet. Jag gör mitt bästa för att stödja initiativ som uppmuntrar kvinnor att stå upp och bli hörda.
Sydney Sweeney poserar med sin pojkvän i cowboykläder
Charli D'Amelio antar en "vågad" miniklänning i spets

