Skådespelerskan Lisa Kudrow varnar för en AI-risk som oroar Hollywood

I en intervju med The Hollywood Reporter i maj 2026 uttalade sig den amerikanska skådespelerskan, producenten och manusförfattaren Lisa Kudrow starkt om artificiell intelligens. Känd världen över för sin roll som Phoebe Buffay i "Vänner", uttryckte hon sin oro över den ökande användningen av generativ AI inom film- och tv-industrin. Hennes kommentarer bidrar till det växande antalet röster från skådespelare som är oroade över den ökande närvaron av denna teknik i Hollywood.

Ett avvägt men bestämt uttalande

När Lisa Kudrow fick frågan om sina farhågor kring användningen av sin digitala bild skrädde hon inte orden. ”Ja, det skrämmer mig. Jag vet inte, AI är ett verktyg, men generativ AI-teknik skiljer sig mycket från människor som bara tycker om att skapa fan art eller fanfiction”, sa skådespelerskan. Hon fortsatte med en viktig nyans: ”Problemet är när de kan tjäna pengar på det och skapa något som kan användas hur de vill. Eller när studior bestämmer sig för att använda din bild som de tycker passar.”

Och angående den postuma användningen av en skådespelares bild tillade han: ”Men de behöver dödsboets tillstånd om någon dör. Det oroar mig. Det gör det verkligen.” Detta är en särskilt relevant fråga nu när flera skådespelare har fått sina bilder använt utan deras samtycke i bedrägliga AI-genererade annonser.

En tredje säsong av "The Comeback" som speglar debatten

Denna ståndpunkt är ingen slump. Den faller direkt inom ramen för den tredje och sista säsongen av "The Comeback", kultserien på HBO som Lisa Kudrow skapade tillsammans med den amerikanske författaren, regissören och producenten Michael Patrick King. Denna sista säsong, som sänds sedan den 22 mars 2026, har hennes karaktär, Valerie Cherish, som nu är stjärnan i en ny sitcom ... helt skriven av AI.

”När vi gjorde den allra första ’Comebacken’ för 20 år sedan handlade det om hotet från reality-TV; nästa gång handlade det om streaming; och den här gången är det AI”, förklarade Michael Patrick King för TheWrap. För Lisa Kudrow fungerar den här säsongen som en spegelbild av den aktuella debatten: ”Det kommer att bli många korrigeringar. Användningen av AI, sedan många korrigeringar, och sedan kommer vi att behöva människor. Jag tror det.”

En debatt som går bortom Hollywood

Lisa Kudrow är inte den enda som är orolig. Under ett framträdande i podcasten "Armchair Expert with Dax Shepard" hade hon redan anförtrott sig att Robert Zemeckis film "Here", där Tom Hanks och Robin Wright dyker upp i olika åldrar tack vare AI, hade förstärkt hennes oro: "Allt jag tog med mig från den var: det är ett stöd för AI. Det är inte så att det kommer att förstöra allt, men vad kommer att bli kvar?"

Bortom Hollywood ifrågasätter skådespelerskan Lisa Kudrow den övergripande samhälleliga effekten av denna teknologi: "Vilken typ av arbete kommer att finnas kvar för människor? Och vad händer sedan? Kommer det att finnas någon form av basinkomst, kommer vi inte längre att behöva arbeta? Hur kan det räcka?" Denna reflektion återspeglar den hos andra personer inom filmindustrin, såsom den amerikanska skådespelerskan, producenten och regissören Demi Moore, och den brittisk-amerikanska skådespelerskan Katherine Waterston, den senare anser att AI är "skrämmande", både för Hollywood och andra sektorer.

Genom att tydligt uttrycka sina farhågor bidrar Lisa Kudrow till en stor debatt som för närvarande sveper genom hela underhållningsbranschen. Mellan frågor om rättigheter, samtycke och professionell framtid har AI, med hennes egna ord, blivit "ett ämne som kommer att kräva många korrigeringar".