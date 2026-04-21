"Ett mirakel": Vid 44 års ålder meddelar Natalie Portman att hon är gravid

Natalie Portman delade dessa oväntade nyheter med djup tacksamhet. Den israelisk-amerikanska skådespelerskan, producenten och regissören väntar sitt tredje barn, och hon tvekar inte att kalla det ett "mirakel".

Ett överraskande tillkännagivande

Liksom några av sina jämnåriga, som Julia Roberts och Halle Berry, har Natalie Portman upplevt en sen graviditet. Även om det inte längre är ett undantag, väcker detta fenomen fortfarande starka känslor och fängslar media. I en intervju med den amerikanska tidningen Harper's Bazaar tillkännagav skådespelerskan officiellt nyheten: hon väntar sitt tredje barn, sitt första med sin nya partner, den franske musikern Tanguy Destable. Natalie Portman, som har bott i Paris i flera år, valde den här intervjun för att dela både sin glädje och komplexiteten i detta ögonblick.

"Ett sant privilegium, ett mirakel"

Skådespelerskan uttryckte sin tacksamhet med stor känsla: ”Tanguy och jag är överlyckliga. Jag är så tacksam. Det är ett sant privilegium, ett mirakel. Jag växte upp med att höra hur svårt det är att bli gravid. Många av mina nära och kära har gått igenom mycket svåra tider, och jag vill visa respekt för dem.” Hon tillade: ”Medveten om att detta förmodligen är sista gången, värdesätter jag varje ögonblick.”

En graviditet upplevd med lugn

Natalie Portman är redan mamma till Aleph, 14, och Amalia, 9, från sitt äktenskap med dansaren och koreografen Benjamin Millepied. Detta tredje barn blir hennes första med Tanguy Destable. Medan vissa kvinnor vid 40 år redan upplever effekterna av perimenopausen, är andra fortfarande i livmodern och återupptäcker moderskapets gränslösa glädjeämnen. Vid 44 års ålder behåller Natalie Portman det soliga temperament som så träffande definierar henne.

Hon närmar sig denna graviditet med en viss lätthet, till och med en andlighet, som om hon genomsyrats av en ny styrka. "Jag har mer energi än jag trodde att jag skulle ha", anförtror hon sig och tillägger att hon bibehåller sitt välbefinnande genom simning. Hon talar också om en annan sorts mognad: "Det finns en sorts tacksamhet som man inte nödvändigtvis förstår när man är yngre." Genom sina ord, som resonerar med många, betonar Natalie Portman varje graviditets unika natur.

Natalie Portman, som upptäcktes vid 12 års ålder i Luc Bessons "Léon", sedan invigd av "Star Wars" och "Black Swan" – som gav henne en Oscar – förbereder sig också för lanseringen av "The Gallerist", som är planerad till slutet av 2026. Mellan Paris, bio och detta nya moderskap verkar hon ha hittat den balans hon sökte.