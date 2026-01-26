Klädd i en leopardmönstrad outfit väcker den här sångerskans figur furore

Den thailändska stjärnan Lisa (sydkoreanska K-pop-tjejgruppen Blackpink), som just nu är på sin "Deadline"-turné i Tokyo, delade en explosiv Instagram-karusell där hennes outfits, inklusive en "utskuren bodysuit" och en leopardlook, redan har samlat över 2 miljoner gilla-markeringar.

En utskuren body med slående metalldetaljer

I bilderna i hennes inlägg med rubriken "Näst sista stoppet här i Tokyo! Japan Blinks" bär Lisa en svart utskuren body med silverfärgade spikar mellan kuporna och på höfterna. Hon kombinerade den med en matchande ärmlös kappa och knähöga stövlar med snörning som förlänger hennes silhuett och skapar en elektrifierande, rockinspirerad look.

Leopardens kraft: en magnetisk "djursilhuett"

Showens verkliga höjdpunkt var hennes leopardmönstrade outfit, som skulpterade hennes figur och skapade furore bland fansen. Detta "vilda" tryck accentuerade hennes silhuett med perfekt behärskning av bodycon-outfits och underströk hennes rykte som den obestridda drottningen av K-pop street fashion.

Tokyo som en modelekplats

Denna Instagram-karusell fångar essensen av "Deadline"-turnén i Japan: Lisa växlar mellan en mängd olika ultrasnygga outfits, från en metallisk bodysuit till ett tufft leopardmönster, vilket visar sin stilistiska mångsidighet. Vid 28 års ålder bekräftar "Money"-tjejen sin status som en global ikon, kapabel att förvandla varje framträdande till ett viralt ögonblick.

Lisa från den sydkoreanska K-pop-tjejgruppen Blackpink sjunger inte bara: hon påtvingar en estetik som omdefinierar K-popens koder. Från sin bodysuit med silverfärgade spikar till sin skulpterade leopardmönstrade siluett förvandlar hon Tokyo till sin personliga catwalk och bevisar att hennes stil är lika sensationell som hennes musik.