Zendaya överraskar alla med en kort frisyr och en minimalistisk look

Zendaya överraskade alla med en ultrachic kort frisyr och en minimalistisk look som fängslade allas ögon. Under Paris Fashion Week presenterade den amerikanska skådespelerskan, producenten och modellen en elegant silhuett, vilket bekräftade hennes status som en obestridlig modeikon.

En ultrachic lockig bob

På Paris modevecka bar Zendaya en kort, lockig bob, inspirerad av 1920-talet och Betty Boop, med en sidoskil som subtilt dolde ena ögat för en dramatisk och sofistikerad effekt. Denna strukturerade klippning moderniserade omedelbart hennes ansikte och gav en touch av retro-futurism.

Ren silhuett och brudchic

Zendaya valde en asymmetrisk vit brudinspirerad klänning med polotröja, korta upprullade ärmar, en hög-låg bubbelkjol och ett svart bälte som framhävde hennes midja. Kompletterad med svarta pumps med spetsiga tå lekte denna minimalistiska outfit med kontraster och volym för en grafisk och elegant look. Hennes smink – tunn svart eyeliner, lysande brun ögonskugga och coola röda läppar – tillsammans med guld- och diamantsmycken gav en subtil gnistra.

Fans i vördnad

Den här looken satte omedelbart sociala medier i brand: ”Zendaya, minimalismens drottning!” , ”Den här buckethatten är en revolution, du ser perfekt ut”, utbrast fansen och berömde återigen hennes talang att förvandla enkelhet till ett kraftfullt modeuttalande.

Med denna genväg och kontrollerade minimalism bekräftar Zendaya sin roll som en "visionär trendsättare". Denna raffinerade "brud-återupplivning" bevisar att hon utmärker sig i att återuppfinna reglerna med en tidlös och enkel elegans.