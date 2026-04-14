På Coachella gömde sig modellen Heidi Klum under en överraskande förklädnad

Den tysk-amerikanska modellen, TV-värden och skådespelerskan Heidi Klum överraskade alla på Coachella 2026 genom att avslöja att hon var på festivalen i förklädnad. Hon delade bilder som visade en look som var utformad för att smälta in relativt bra bland de andra festivalbesökarna.

En look designad för att gå inkognito

Under festivalhelgen (10-19 april 2026) delade Heidi Klum en video på Instagram som visade henne på Coachella i en outfit som skilde sig från hennes vanliga klädsel. Hon bar överdimensionerade solglasögon och en monokromatisk ensemble bestående av en utskuren bodysuit och vida byxor. Kombinationen av enkla accessoarer och avslappnade inslag gjorde att hon kunde röra sig mer diskret runt på festivalområdet. Denna förklädnad återspeglar sannolikt en önskan att njuta av evenemanget utan att omedelbart dra till sig uppmärksamhet.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av Heidi Klum (@heidiklum)

Ett andra framträdande med en hårförvandling

I ett annat inlägg syns Heidi Klum iklädd en svart peruk och en annan outfit, bestående av en löst sittande topp i kombination med nätstrumpbyxor och stövlar. Denna hårförvandling bidrar återigen till att förändra hennes utseende och förstärker kamouflageeffekten. Inläggen har genererat många kommentarer från internetanvändare, av vilka några påpekar hur svårt det är att känna igen Heidi Klum.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av Heidi Klum (@heidiklum)

Coachella, ett utrymme för stilistiska experiment

Coachella-festivalen är känd för den mångfald av stilar som observeras bland artister och offentliga personer. De stilar som används vid evenemanget uppfattas ofta som originella visuella uttryck. I detta sammanhang kan valet av kostym ses som ett sätt att utforska en ny estetisk aspekt.

En närvaro kopplad till den musikaliska och kreativa världen

Heidi Klum delade även bilder relaterade till DJ Diplos framträdande, med vilken hon tidigare har samarbetat i ett musikaliskt projekt. Denna närvaro understryker festivalens kulturella dimension, som sammanför artister, kreatörer och yrkesverksamma från olika sektorer. Coachella erbjuder en mötesplats för olika konstnärliga discipliner, allt från musik till mode.

Genom att uppträda i förklädnad på Coachella 2026 illustrerar Heidi Klum den kreativa dimensionen som är förknippad med detta stora evenemang på kulturkalendern. Detta framträdande bekräftar också festivalens roll som ett utrymme för konstnärligt uttryck där traditionella koder kan omtolkas.