Skådespelerskan Charlize Theron konfronterar sin fobi; hennes reaktion får internetanvändare att skratta.

Hon möter orädd de värsta farorna på skärmen, men när hon konfronterades med en orm i en låda hade Charlize Theron en reaktion som var... i slutändan mycket mänsklig. För ingen rädsla ska förringas, vad den än må vara. Medan scenen roade många online, påpekade andra också att ett djur inte ska användas som rekvisita för underhållning eller för att skapa uppmärksamhet, vilket väckte frågor om djurens välfärd.

En marknadsföringsutmaning som "går fel"

För att marknadsföra sin nya film "Apex", som varit tillgänglig på Netflix sedan den 24 april 2026, deltog den sydafrikansk-amerikanska skådespelerskan, producenten och modellen Charlize Theron och hennes motspelare, den brittiske skådespelaren Taron Egerton, i Netflix "What's in the Box Challenge". De två skådespelarna var tvungna att, med förbundna ögon och endast genom beröring med händerna, identifiera ett föremål gömt inuti en låda. Taron Egerton gick först, kände lugnt på lådan och drog självsäker slutsatsen att det var torkat kött. Charlize Theron däremot skulle uppleva något helt annat.

Så fort hon stoppade ner händerna i lådan kände Charlize Theron att något rörde sig. Hon ryggade tvärt tillbaka och upprepade att "den levde", sedan gick hon fram för att titta – och upptäckte en grön trädpyton. Hennes reaktion var omedelbar och ofiltrerad: "Fan, mitt hjärta", utbrast hon innan hon frågade med största allvar om ett lätt tryck på reptilen kunde ha provocerat den, och om den sannolikt skulle bita henne.

En video publicerad av Netflix som är en succé

Denna detalj roade internetanvändare mycket: Charlize Theron verkade redan ha stött på en orm under samma utmaning, och tvekade inte att jämföra de två. När Taron Egerton frågade henne om hon skulle vara villig att hålla ormen var svaret ett rungande nej.

Klippet delades snabbt på X (tidigare Twitter) av Netflix officiella konto med bildtexten: "Charlize Theron tappar helt taget om den här ormen." Videon spreds inom några timmar och väckte många reaktioner: medan vissa internetanvändare tyckte att scenen var roande, talade andra också om djurens välfärd och påminde alla om att ett djur inte bör användas för underhållning eller för att skapa uppmärksamhet.

Charlize Theron (med rätta) tappar förståndet över den här ormen 😭 pic.twitter.com/NBrqllrkuI — Netflix (@netflix) 27 april 2026

"Apex", filmen som "rättfärdigar" all hype

I "Apex" spelar Charlize Theron Sasha, en sörjande bergsbestigare som befinner sig ensam i den australiska vildmarken, jagad av en psykopatisk seriemördare spelad av Taron Egerton. Filmen, regisserad av Baltasar Kormákur ("Everest", "Adrift"), löper i 95 minuter utan en enda tråkig stund. Charlize Theron producerade också projektet, tillsammans med Chernin Entertainment. På skärmen, precis som i livet, utesluter inte styrka och mod mycket verkliga rädslor, vilka de än må vara.

Bortom all hype fungerar den här sekvensen som en påminnelse om att ingen kändis är immun mot de mest instinktiva reaktioner. Även de starkaste figurerna på skärmen förblir djupt mänskliga inför sina rädslor. Mellan framgångsrik marknadsföring av "Apex" och debatten kring användningen av djur i den här typen av innehåll visar Charlize Therons video slutligen att en enkel utmaning på bara några sekunder kan vara både underhållande och tankeväckande.