"Ofiltrerad": Sångerskan Kesha överraskar med bilder som är lika naturliga som de är djärva

Den 24 april 2026 firade den amerikanska sångerskan Kesha inte Jordens dag med ett tal eller en politisk hashtag. Hon gjorde det på sitt sätt: i havet, utan kläder eller smink, med några ord skrivna i rosa på sina foton. Och det utlöste omedelbart en reaktion.

En ofiltrerad fotodump för "Jordens dag"

Kesha publicerade en karusell av foton på Instagram, med den enkla texten "#Earthday är varje dag". På en av dem syns hon bakifrån i vågorna, med sitt våta hår i naturliga vågor. På en annan bild, liggande med ansiktet nedåt på sanden, visar hon sin gyllene hud och sina fräknar, ena handen håller en glittrande sten och några guldhängen. Inga filter syns.

"Filosofiska" reflektioner

Det som fick lika mycket uppmärksamhet som bilderna själva var bildtexterna. ”Moder Natur är den gudomliga feminina”, skrev hon till den första bilden. På ett tredje foto, halvt nedsänkt i vågor med två rosa hjärtemojis placerade ovanpå sig, undrade hon: ”Har någon någonsin tänkt på att vi kanske är utomjordingarna?” Slutligen, med några småsten i handen, avslutade hon humoristiskt: ”Den mest jordade popstjärnan dessa stenar någonsin har sett.”

En konstnär i full renässans

Det här inlägget kommer några veckor före lanseringen av Keshas "Freedom Tour", som börjar den 30 maj 2026 och pågår till den 30 augusti i Nordamerika och Europa. En stund av paus och återkoppling till det som verkligen betyder något, alltså, före flera månader av intensivt turnerande.

Dessa bilder är en del av en bredare trend av Keshas anmärkningsvärda återkomst till rampljuset de senaste månaderna. I februari 2026 gjorde hon sitt första Grammy Awards-framträdande på åtta år, barfota på röda mattan i en lång, vit, fjäderklädd klänning med skimrande, nästan eterisk smink. Några veckor tidigare hade hon väckt uppmärksamhet i en silverfärgad metallisk mesh-miniklänning på MusiCares-galan. Två väldigt olika looks från fotodumpen den 24 april – men båda förmedlar samma budskap: en konstnär som återtar sin image på sitt eget unika sätt.

"Det gudomliga feminina" som vägledande princip

Det här är inte första gången Kesha offentligt har hävdat en djup koppling till naturen och en form av personlig andlighet. Frasen "gudomlig feminin" som hon använde resonerar med hela hennes senaste konstnärliga karriär, präglad av en önskan om frihet och autenticitet efter år av juridiska och personliga kamper.

Medan andra firar Jordens dag med politiska uttalanden, förkroppsligade Kesha det bokstavligt – genom att fördjupa sig i det, utan konstlade tillvägagångssätt. En enkel gest, men en som säger mycket om vem hon har blivit.