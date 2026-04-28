Skådespelerskan Zoe Saldaña bländar i en skimrande trompe-l'œil-klänning

Den amerikanska skådespelerskan, regissören och producenten Zoe Saldaña gör aldrig saker halvhjärtat på röda mattan. Den 23 april 2026, för Time100-galan i New York, valde hon en Givenchy-klänning som lekte med uppfattningar – och omedelbart fångade allas uppmärksamhet.

En Givenchy-klänning designad av Sarah Burton

För denna prestigefyllda kväll bar Zoe Saldaña en lång, asymmetrisk klänning med en axel från Givenchys höst/vinterkollektion 2026, designad av den konstnärliga ledaren Sarah Burton. Den svarta sammetsklänningen var broderad med silverband arrangerade för att skapa en slående trompe-l'œil-effekt på silhuetten – en nästan kinetisk effekt som förändrades beroende på vinkel och ljus. Klänningen hade också en draperad rosett och en lårhög slits som avslöjade svarta T-formade klackar, också från Givenchy.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av Zoe Saldaña (@zoesaldana)

Accessoarer som matchar outfiten

Zoe Saldaña, stylad av Petra Flannery, kompletterade sin look med en svart Givenchy-clutch i satin med rosett och Cartier-smycken. Hennes hår, stylat av Aviva Jansen Perea, var samlat i vad frisören själv beskrev på Instagram som en "twisty bun" – en elegant, snodd uppsättning som perfekt inramade hennes ansikte och dekolletage.

En pristagare som talade med känslor

Zoe Saldaña var bland årets Time100-pristagare. På scenen hyllade hon sin mormor, ursprungligen från Dominikanska republiken, som immigrerade till USA 1961. I sitt tal konstaterade hon att "vi är alla, på något sätt, ett levande bevis på att hopp färdas." Dessa ord resonerade tydligt hos publiken, och hon delade dem senare på Instagram med bildtexten: "Hedrad att vara med i Time100. En påminnelse om att syftet är starkare än någon strålkastare."

Givenchy och Saldaña, en uppenbar alkemi

Det här är inte första gången Zoe Saldaña har anförtrott Givenchy ett speciellt tillfälle. Sedan Sarah Burton tog rodret har modehuset etablerat sig som ett självklart val för skådespelerskor som söker plagg som är både arkitektoniskt slående och djupt eleganta. Klänningen från Time100-galan illustrerar detta perfekt: tekniskt fulländad i sin konstruktion, känslomässigt resonant i sitt utförande.

En klänning som fängslade ögat, ett tal som berörde hjärtat: Zoe Saldaña bevisade den kvällen att hon bemästrar både konsten att gå på röda mattan och konsten att tala inför publik. Två former av elegans som för henne verkar gå hand i hand.