Vid 40 år skapar den här amerikanska modellen furore i en orange overall

Den amerikanska modellen och hustrun till sångaren John Legend, Chrissy Teigen, fortsätter att hävda sin stil med en outfit som inte har gått obemärkt förbi. I ett nyligen delat inlägg på Instagram syns hon iklädd en orange overall från Zimmermann, ett plagg som är både modernt och strukturerat.

En orange jumpsuit med en "djärv" design

Chrissy Teigen visar återigen sin förmåga att omfamna trender samtidigt som hon bibehåller en distinkt stil. På de publicerade bilderna poserar hon i en intim miljö omgiven av sin familj, vilket ger en spontan inblick i sitt dagliga liv samtidigt som hon visar upp en minutiöst utformad look. Plagget som Chrissy Teigen valt utmärker sig för sina livfulla färger och samspelet mellan texturer. Den axelbandslösa jumpsuiten har en central utskärning. Denna typ av skärning stämmer överens med en aktuell trend där lager-på-lager och böljande tyger spelar en viktig roll i kollektionerna.

För att fullända sin look valde Chrissy Teigen ett par elfenbensfärgade skor med öppen tå, vilket skapade en mjuk kontrast till den intensiva orangea färgen. Hennes frisyr, en lätt vågig bob, förstärker silhuettens visuella balans samtidigt som den bibehåller en viss enkelhet.

Ett iögonfallande plagg i linje med aktuella trender

Jumpsuiten har etablerat sig under de senaste säsongerna som ett alternativ till traditionella kostymer. Lätt att bära och omedelbart strukturerad, låter den dig skapa en komplett look med bara ett plagg. Chrissy Teigen bekräftar det växande intresset för kläder som kombinerar komfort och stilistiskt uttryck. Expertutformade grafiska snitt bidrar till denna utveckling, där detaljer blir avgörande för att bygga en stil.

Med denna orangea overall visar Chrissy Teigen återigen sin stilkänsla genom en modern och strukturerad silhuett. Plagget illustrerar perfekt den nuvarande modeutvecklingen, där detaljerna gör hela skillnaden.