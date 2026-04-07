Vid poolen återupplivar Kylie Jenner en trend från 2000-talet.

Léa Michel
@kyliejenner / Instagram

Avkopplande vid en soldränkt pool fortsätter Kylie Jenner att påverka trenderna. I en serie bilder som delats på Instagram syns hon i en frodig grön miljö, mellan ljusa trästolar och turkost vatten, med en somrig look som omedelbart drar blickarna till sig: en delikat midjekedja, direkt inspirerad av 2000-talets estetik.

Midjekedjan, en modesymbol från 2000-talet

Redan allestädes närvarande på catwalks och sociala medier bekräftar Y2K-stilen sin återkomst, och Kylie Jenner erbjuder här en modern och minimalistisk version. Tillsammans med lätt uppknäppta vita jeans och en skir blommig topp accentuerar kedjan silhuetten samtidigt som den ger en subtil juvelbesatt touch, ett ikoniskt signaturmärke för detta decennium som präglas av mycket accessoariserat mode.

Magkedjan, en viktig accessoar från början av 2000-talet, var en del av en trend som hyllade silhuetter som accentuerades av kroppssmycken. Den blev populär vid den tiden av många kändisar och popikoner, men gör comeback 2026 i en mer raffinerad version, anpassad till nuvarande estetiska standarder.

På bilden som Kylie Jenner publicerat är den fina kedjan diskret men strukturerar ändå hela looken. Denna typ av smycken, som ofta bärs lågt på höfterna, framkallar omedelbart år 2000-estetiken, som kännetecknas av höftlånga jeans, skira tyger och lätta lager-på-lager-klädsel. Denna återupplivning är en del av en bredare trend där mode från tidigt 2000-tal återkommer i moderna kollektioner, särskilt genom skira toppar, urringade silhuetter och minimalistiska metallaccessoarer.

En perfekt bemästrad sommarestetik

Fotots komposition bidrar också till lookens visuella effekt. Mellan frodig vegetation och naturligt ljus framkallar atmosfären ett sommarinterludium, perfekt för böljande silhuetter och återupplevda vintageinspirationer. Den mjuka frisyren och den naturliga makeupen kompletterar looken och förstärker intrycket av studerad enkelhet. Trogen sin stil föredrar Kylie Jenner här en balans mellan trendigt och avslappnat, en positionering som bidrar till att göra hennes framträdanden till regelbundna källor till modeinspiration.

Med den här looken fotograferad vid poolen illustrerar Kylie Jenner återigen den bestående populariteten hos 2000-talsstilen. Midjekedjan, återupptagen i en modern och subtil version, sticker ut som en av säsongens viktigaste accessoarer och bekräftar den ihållande dragningskraften hos 2000-talsestetiken.

Med en passion för hudvård, mode och film ägnar jag min tid åt att utforska de senaste trenderna och dela inspirerande tips för att må bra i sin egen kropp. För mig ligger skönhet i äkthet och välbefinnande, och det är det som motiverar mig att erbjuda praktiska råd för att kombinera stil, hudvård och personlig uppfyllelse.
Vid 40 år skapar den här amerikanska modellen furore i en orange overall
"Jag är glad över att få spela äldre kvinnor": vid 62 års ålder väljer Lisa Kudrow att omfamna sin ålder utan Botox

