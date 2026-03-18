På stranden antar denna före detta atlet en "Baywatch"-look inför nyinspelningen av serien.

På stranden teasar den tidigare amerikanska artistiska gymnasten Livvy Dunne omstarten av "Baywatch" med en look inspirerad av serien, där hon poserar i en rödvit outfit och ler.

Första titt på nyinspelningen av "Baywatch"

Den 16 mars 2026 delade Livvy Dunne, tidigare gymnast och influencer från LSU, den första bilden från sin roll i nyinspelningen av "Baywatch" på Instagram. Liggande på sanden håller hon manuset från inspelningen, iklädd röda strumpbyxor och ett vitt linne, med ett stort leende på läpparna. Bildtexten "Jag är ingen badvakt, men jag spelar en på TV" bekräftar hennes roll som Grace, en entusiastisk nyrekryt som beskrivs av Deadline .

En ung och mångsidig ensemble

Livvy Dunne ansluter sig:

Den kanadensiska skådespelaren Stephen Amell (Hobie Buchannon)

Amerikansk modell Brook Nader

Den amerikanske skådespelaren Noah Beck

Den kanadensiska skådespelerskan, modellen och producenten Shay Mitchell

Den amerikanska skådespelerskan, modellen och sångerskan Jessica Belkin

Den amerikanska skådespelerskan Hassie Harrison

Den amerikanska skådespelaren Thaddeus LaGrone

David Chokachi återupptar sin roll som Cody Madison från originalserien (1989-1999). Nyinspelningen, som är planerad att sändas på Fox 2026-2027, lovar "adrenalindrivna räddningar, komplicerade relationer och strandhjältemod" med en ny generation.

En hyllning till arvet från "Baywatch"

Originalserien med den amerikanske skådespelaren och sångaren David Hasselhoff och den kanadensisk-amerikanska skådespelerskan och modellen Pamela Anderson är fortfarande en kultklassiker. Även om inga gästframträdanden har bekräftats, förkroppsligar Livvy Dunne perfekt den "ungdomliga" energi som utlovas av denna återupplivning, som moderniserar formulan samtidigt som den respekterar dess strand- och action-DNA.

Kort sagt, Livvy Dunne lanserar självsäkert nyinspelningen av "Baywatch" och förvandlar sitt förflutna som gymnast till en språngbräda i Hollywood. Ett nytt kapitel skrivs redan under den kaliforniska solen.