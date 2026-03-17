Vid poolen visar den här amerikanska modellen upp sin figur

Vid poolen på Beverly Hills Hotel visade den amerikanska modellen Emily Ratajkowski nyligen upp sin figur i en urringad röd heloutfit, som fångade sommarens essens trots vintersäsongen.

En serie ultravirala sommarbilder

Den 14 mars 2026 publicerade Emily Ratajkowski en karusell med foton tagna av fotografen Morgan Maher, där hon poserar lojt vid den ikoniska poolen på Beverly Hills Hotel, omgiven av palmer och cabanas. Hennes livfulla röda outfit, med sin djupa halsringning och höga utskärningar vid höfterna, påminner om 90-talets "Baywatch"-estetik med en modern twist: rynkor i sidan och strukturerat tyg som smickrar hennes figur.

Emily Ratajkowski, en ettbarnsmamma, visar stolt upp sin kropp och växlar mellan sittande positioner i en solstol och vetande blickar in i kameran. Detta minimalistiska klädval understryker hennes behärskning av "less is more"-filosofin, en färdighet hon har finslipat sedan starten av sitt varumärke Inamorata.

Hetsiga kommentarer på Instagram

Inlägget blev viralt, fick över 257 000 gilla-markeringar på mindre än 10 timmar och utlöste en rasande reaktion från både stjärnor och fans: Den ryska modellen Irina Shayk reagerade med en eld-emoji, medan hennes följare kallade henne en "legend", "världens vackraste kvinna" och "för vacker för den här världen". Dessa bilder, tagna under en strålande kalifornisk sol, framhäver hennes solbrända hud, vågiga bruna hår och magnetiska blick.

Sammanfattningsvis förvandlar Emily Ratajkowski en enkel "poolsemester" till ett viralt modeögonblick och hyllar sin figur med smittsamt självförtroende.