Vid 49 års ålder orsakar Shakira furore i en gul look inspirerad av VM.

Léa Michel
@shakira / Instagram

Shakira firade ännu en framgång med en look som var lika livfull som symbolisk. Den colombianska sångerskan delade en serie fotbollstema-foton på Instagram för att markera en viktig milstolpe: 100 miljoner visningar för "Dai Dai", den officiella låten för VM 2026. En slående gul outfit, designad som en sann hyllning till det vackra sporten.

En gul look i fotbollens färger

För tillfället valde Shakira en gul crop top, prydd med ett fotbollsmönster på ena sidan och röda ränder på den andra. Hon kombinerade den med ljusa, mangogula byxor och skor, tillsammans med åtsittande röda handskar som gav en touch av stil. Med armarna uppåt poserade hon på en stadionplan, som om hon insupit den elektriska atmosfären från en stor fotbollskväll. Noggrann makeup, rosiga kinder och rosa läppstift, hår som flödade fritt över axlarna: allt var designat för en strålande och festlig look.

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En hyllning till "Dai Dai" och VM

Detta klädval var långt ifrån obetydligt. Det åtföljde tillkännagivandet av en stor succé: "Vi nådde precis 100 miljoner visningar med 'Dai Dai', tack", skrev Shakira och tackade varmt sina fans. Låten, som släpptes i mitten av maj och framfördes tillsammans med den nigerianska artisten Burna Boy, är den officiella hymnen för fotbolls-VM 2026, som arrangeras av USA, Mexiko och Kanada. Fotbollstemat i hennes klädsel återspeglade således direkt låtens anda.

Drottningen av VM-sånger

Med "Dai Dai" bekräftar Shakira en unik koppling till fotbollens största evenemang. Shakira är den mest frekvent framträdande artisten i tävlingens historia: hon gav oss redan en remix av "Hips Don't Lie" 2006, den stora hitlåten "Waka Waka" 2010 och "La La La" 2014.

Med sin livfulla gula look och rungande musikaliska framgång bevisar Shakira återigen att hon är oskiljaktig från VM:s magi. Hon bekräftar sin status som en ikon, kapabel att kombinera mode, musik och en passion för fotboll. En bländande debut, värdig evenemanget.

Léa Michel
Léa Michel
Med en passion för hudvård, mode och film ägnar jag min tid åt att utforska de senaste trenderna och dela inspirerande tips för att må bra i sin egen kropp. För mig ligger skönhet i äkthet och välbefinnande, och det är det som motiverar mig att erbjuda praktiska råd för att kombinera stil, hudvård och personlig uppfyllelse.
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