Shay Mitchell återupplivar trenden med glittriga klänningar i en monokrom version.

Léa Michel
@shaymitchell / Instagram

Den kanadensiska skådespelerskan, modellen och producenten Shay Mitchell har en fallenhet för att återuppliva trender. Hon delade nyligen en serie foton på Instagram iklädd en kort, skimrande klänning i en enda nyans av rosa. En tydligt retrolook som återupplivar den paljettprydda klänningen – i en monokrom version.

En skimrande monokrom klänning

I hjärtat av den här looken: en kort, rosa metallic stickad klänning från Seroya. Klänningen har en asymmetrisk, off-shoulder-ringning och långa, utsvängda ärmar som ger rörelse åt den övergripande silhuetten. Det subtilt skimrande tyget fångar ljuset och ger plagget en festlig känsla. Shay Mitchell höll sig till trenden med "total look" och stylade hela sin outfit i samma rosa nyans.

Ett ikoniskt tillbehör

För att komplettera klänningen valde Shay Mitchell ett mycket symboliskt plagg: en Baguette-väska prydd med rosa paljetter. En riktig "it-bag" från 2000-talet, den här modellen passar perfekt till lookens retroestetik. Rosa slip-ins i lack från Paris Texas och en resväska från hennes eget märke kompletterade ensemblen, med samma monokroma tema.

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Ett inlägg delat av Shay Mitchell (@shaymitchell)

Trenden med glittriga klänningar

Detta val illustrerar den stora comebacken för paljett- och metallklänningar, ett säkert kort för kvällar och festliga tillfällen. Genom att kombinera dem med ton-i-ton-färgscheman erbjuder Shay Mitchell en mer modern tolkning av denna trend. Den monokromatiska looken, som innebär att man använder en enda färg genom hela outfiten, strukturerar looken och ger den en sofistikerad elegans. Hela effekten passar perfekt in i den våg av 2000-talsnostalgi som är så utbredd i dagens mode.

En skådespelerska som också är entreprenör

Utöver stilen framhäver den här looken Shay Mitchells dubbla roll. Den kanadensiska skådespelerskan, modellen och producenten, känd för sin roll i "Pretty Little Liars" och även från "Dollface" och "You", är även medgrundare av BÉIS, ett mycket framgångsrikt varumärke för reseaccessoarer. Genom att inkludera en av sina resväskor i sitt inlägg bekräftar hon både sin stilkänsla och sitt affärssinne.

Med denna skimrande rosa klänning och dess välbalanserade färgpalett uppnår Shay Mitchell en look som är både nostalgisk och trendig. Med anspelningar på 2000-talet och accessoarerna bevisar skådespelerskan att en paljettprydd klänning mer än någonsin kan dra till sig uppmärksamhet. Den kommer garanterat att inspirera fans av glamorösa kvällar.

Léa Michel
Léa Michel
Med en passion för hudvård, mode och film ägnar jag min tid åt att utforska de senaste trenderna och dela inspirerande tips för att må bra i sin egen kropp. För mig ligger skönhet i äkthet och välbefinnande, och det är det som motiverar mig att erbjuda praktiska råd för att kombinera stil, hudvård och personlig uppfyllelse.
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