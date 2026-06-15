"Båda ser fantastiska ut": Naomi Watts delar ett nytt bröllopsfoto

Den brittiska skådespelerskan och producenten Naomi Watts har en avslappnad relation med sin image. För att fira treårsdagen av sitt äktenskap med skådespelaren Billy Crudup delade hon ett tidigare oset foto från deras bröllop i New York på Instagram. En enkel, öm och djupt lysande ögonblicksbild – som omedelbart utlöste en mängd kommentarer.

En Oscar de la Renta-klänning i vit spets

På bilden poserar paret sittande på en träbänk utomhus. Naomi Watts bär en enkel, böljande vit spetsklänning från Oscar de la Renta. I handen håller hon en bukett vita blommor knutna med ett band.

Den amerikanske skådespelaren Billy Crudup bär bredvid henne en enkel marinblå kostym. Skådespelerskan vilar huvudet på sin mans axel, hans arm draperad över bänkryggen. Allt i kompositionen utstrålar lugn. Bildtexten återspeglar bilden perfekt: "Grattis på födelsedagen, min älskling ♥️." Inget känslosamt stycke, ingen detaljerad tidslinje – bara denna enkla fras, som säger allt.

Ett diskret bröllop i hjärtat av New York

Bröllopet i fråga, som firades i juni 2023, var allt annat än en Hollywoodceremoni. Vid den tidpunkten valde paret att förenas i en domstol i New York, utan någon glitter eller ceremoni. "Ingenting var planerat; vi ville hålla det väldigt enkelt. Jag köpte till och med blommorna från en liten mataffär på hörnet", anförtrodde Naomi Watts i en intervju i januari 2024. Hon fortsatte: "Jag lindade in dem i ett gammalt band som jag hade förvarat i en låda. Ceremonin gick väldigt snabbt. Vi ringde några vänner i sista minuten, och de som var i stan gjorde sällskap med oss. Det var verkligen varmt och vackert."

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av Naomi Watts (@naomiwatts)

En andra ceremoni i Mexiko 2024

Ett år efter deras diskreta bröllop i New York hade paret en andra ceremoni, den här gången i Mexiko, i juni 2024. En mer officiell ceremoni, organiserad av Naomi Watts bror, fotografen Ben Watts, och omgiven av en krets av nära vänner.

"Båda är magnifika": Internetanvändare är rörda

På det nya jubileumsinlägget är kommentarerna anmärkningsvärt enhälliga. "Båda underbara", skrev en användare. "Vilket vackert exempel på kärlek som kommer precis vid rätt tidpunkt", tillade en annan. Flera kändisar deltog också i samtalet: den amerikanska skådespelerskan och filmproducenten Sharon Stone, den amerikanska skådespelerskan och programledaren Niecy Nash-Betts, och den amerikanska tv-personligheten Andy Cohen lämnade alla varma gratulationer.

"Det är aldrig för sent, eller hur? Vi fann varandra sent i livet, och det är verkligen något värdefullt", anförtrodde Naomi Watts 2024. Tre år efter deras första "ja" fortsätter hon att förkroppsliga denna idé – den om en kärlekshistoria som utvecklas i sin egen takt, utanför konventionerna, och är desto vackrare av det.