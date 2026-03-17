Skådespelerskan Barbie Ferreira är återigen måltavla för kritik för sin figur.

Den amerikanska skådespelerskan och modellen Barbie Ferreira väckte uppmärksamhet när hon gick på röda mattan vid Oscarsgalan 2026 i Los Angeles. Känd för sin roll i serien "Euphoria" bar hon en klänning som väckte stor diskussion. Utöver hennes slående närvaro vid ceremonin var det hennes figurs förvandling som genererade många kommentarer online, vilket återuppväckte debatten om den press som läggs på kvinnors utseende i Hollywood.

Ett mycket påtagligt framträdande på röda mattan

Barbie Ferreira anlände till den 98:e Oscarsgalan i en blå korsettklänning med guldfärgade accessoarer, en elegant look som omedelbart fångade fotografernas uppmärksamhet. Skådespelerskan är mest känd för allmänheten för sin roll som Kat Hernandez i HBO-serien "Euphoria".

Sedan debuten i serien har hon även utmärkt sig inom modellbranschen och flera filmprojekt. Hennes närvaro på röda mattan kommenterades snabbt på sociala medier och i media, där vissa internetanvändare ansåg att hennes "fysiska utseende hade förändrats sedan hennes första offentliga framträdanden".

Spekulationer om hennes viktminskning

Flera kommentarer online nämnde skådespelerskan "synliga viktminskning", och vissa spekulerade till och med i orsakerna till denna förändring. Dessa reaktioner har återuppväckt rykten som redan hade dykt upp i vissa tabloider de senaste månaderna, vilket tyder på att skådespelerskan hade ändrat sitt utseende för att bättre anpassa sig till Hollywoods standarder.

Ingen officiell bekräftelse har dock givits angående orsakerna till denna fysiska förändring. Spekulationerna som cirkulerar på sociala medier och i vissa medier förblir därför obekräftade.

En karriär som spänner över tv, film och mode

Barbie Ferreira blev känd som tonåring tack vare sin närvaro på sociala medier och Tumblr-plattformen, innan hon upptäcktes av flera modemärken. Hon samarbetade bland annat med återförsäljare som American Apparel, H&M och Target tidigt i sin karriär. Hennes popularitet växte sedan med sin roll i "Euphoria", där hon porträtterade Kat Hernandez, en karaktär som blev ikonisk för en del av publiken.

Vid sidan av sin skådespelarkarriär fortsätter hon att arbeta inom modebranschen. År 2025 gick hon bland annat på catwalken på Victoria's Secret Fashion Show, en upplevelse hon diskuterade i flera intervjuer och förklarade att hon var överraskad och exalterad över att delta i evenemanget.

De pågående debatterna om utseende i Hollywood

Reaktionerna som Barbie Ferreiras framträdande utlöste illustrerar en återkommande debatt inom underhållningsbranschen: vikten av skådespelerskors fysiska utseende. Många film- och tv-personligheter har redan fördömt den press som utövas på kvinnor gällande deras image, särskilt på sociala medier där kommentarer om kroppar och utseende är vanliga. Exemplet med Barbie Ferreira fungerar således som en påminnelse om att diskussioner kring kändisars kroppar tyvärr fortsätter att ge näring åt offentliga samtal, ibland till nackdel för deras konstnärliga arbete.

Trots denna kritik fortsätter Barbie Ferreira sin karriär inom film, tv och modeprojekt. Hennes anmärkningsvärda framträdande vid Oscarsgalan 2026 visar att hon fortfarande är en framstående figur i film- och modevärlden, medan de pågående diskussionerna kring hennes image belyser den ständiga uppmärksamhet som kändisar ägnas i media.