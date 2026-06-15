I en draperad klänning drar Kim Kardashian alla blickar till sig i Monaco.

Léa Michel
@kimkardashian / Instagram

Kim Kardashian går aldrig obemärkt förbi, och hennes senaste resa till Monaco var inget undantag. Vid Formel 1 Grand Prix väckte hon uppmärksamhet i en elegant, draperad krämfärgad klänning från Gucci. Hon delade sitt framträdande med sina följare på Instagram.

En draperad klänning

För sin tävlingsdag valde Kim Kardashian en lång, krämfärgad jerseyklänning. Klänningen har en asymmetrisk halsringning och en långärmad ärm, fint draperad över ena axeln. Rynkningen i midjan ger struktur, medan det böljande tyget omsluter kroppen innan det faller ner på golvet. Draperingen framkallar en antik känsla, vilket skapar en look som är både diskret och sofistikerad.

En spektakulär öppen rygg

Även om klänningen verkade diskret framifrån, hade den en riktig "överraskning" baktill. Den var vidöppen och hade en skulptural draperande effekt i midjan, vilket gav en dramatisk touch till helhetsintrycket. Denna kontrast mellan en ren framsida och en djärv rygg var ett av de mest omtalade modeögonblicken under Monaco-helgen.

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Noggrant utvalda tillbehör

När det gäller accessoarer valde Kim Kardashian stora solglasögon med lila glas, samt svarta Gucci-skor med hästspetspenna. Hon kompletterade looken med en lös knut, prydd med några ansiktsinramande hårstrån. Hon matchade looken med sin syster Khloé, som också var klädd i krämfärgat, för en perfekt matchande duo.

Med denna draperade krämfärgade klänning bevisade Kim Kardashian återigen sin mästerskap i utseendets konst. Hon syntes inte framför kamerorna vid Barcelonas Grand Prix den 14 juni 2026, vilket tyder på att hennes närvaro var diskret eller helt enkelt frånvarande från evenemanget. Det återstår att se om hon kommer att göra ytterligare ett framträdande vid ett Formel 1-Grand Prix före slutet av säsongen 2026, en möjlighet som utan tvekan skulle återuppväcka uppmärksamheten kring hennes mycket omtalade offentliga framträdanden.

Léa Michel
Léa Michel
Med en passion för hudvård, mode och film ägnar jag min tid åt att utforska de senaste trenderna och dela inspirerande tips för att må bra i sin egen kropp. För mig ligger skönhet i äkthet och välbefinnande, och det är det som motiverar mig att erbjuda praktiska råd för att kombinera stil, hudvård och personlig uppfyllelse.
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