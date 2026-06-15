Klädd i strandkläder firar Elizabeth Hurley sin 61-årsdag med ett budskap fullt av optimism.

Elizabeth Hurley firade nyligen sin 61:a födelsedag med ett leende. Den brittiska skådespelerskan och modellen uppmärksammade hennes födelsedag på Instagram och delade ett foto taget vid vattnet, tillsammans med ett avgjort optimistiskt meddelande. Det var en möjlighet för henne att ge en fin livsläxa om tidens gång.

Ett budskap fullt av optimism

”Grattis på födelsedagen till mig!” skrev Elizabeth Hurley i bildtexten till sitt inlägg. Hon erkände att hon länge hade fruktat att ”livet skulle bli mindre spännande med åldern” – innan hon insåg motsatsen. ”Jag älskar mitt liv nu”, bekräftade hon och uppmuntrade alla att hålla huvudet högt och aldrig ge upp. Hon tackade sina ”fantastiska vänner och familj”, såväl som sina fans, som hon berömde för deras lojalitet. ”Det här året har redan varit fullt av känslor, och jag kan inte vänta med att se vad som händer härnäst”, tillade hon.

Ett framträdande vid vattenbrynet

För att fånga detta ögonblick valde Elizabeth Hurley ett foto i strandkläder, taget mot vattnet och med en färgglad handduk i handen. Känd för sin bekvämlighet framför kameran och sitt strålande image, bekräftar hon återigen sin lugn och självsäkerhet, i en ålder där hon helt accepterar vem hon är. Ett utseende som helt överensstämmer med den lysande andan i hennes inlägg.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av Elizabeth Hurley (@elizabethhurley1)

Omgiven av sina nära och kära

Inte helt oväntat utlöste meddelandet en våg av tillgivenhet i kommentarerna. Bland de mest rörande var meddelandet från hennes 24-årige son, Damian, som förklarade sin kärlek till henne. Skådespelerskan, som säger att hon finner lycka i sina nära och kära, njuter också uppenbarligen av en "perfekt romans" med musikern Billy Ray Cyrus, med vilken hon har varit i ett förhållande sedan 2025. Paret delar sin tid mellan artistens gård i Tennessee och skådespelerskans lantställe i England. Mellan trädgårdsarbete, musik och kvällar vid brasan sammanfattar hon deras dagliga liv med ett ord: "lycka".

Elizabeth Hurleys budskap är mycket mer än bara en födelsedagshälsning: det är en kraftfull vädjan att gå vidare i livet med optimism och tacksamhet. Genom att påminna oss om att våra bästa år inte nödvändigtvis är bakom oss, levererar hon ett inspirerande budskap som tydligt resonerade med hennes gemenskap. Det är det perfekta sättet att möta det nya året med tillförsikt.