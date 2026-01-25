Den här amerikanska modellen, tvåbarnsmamma, lyser upp de snötäckta topparna.

Jasmine Tookes, ikonisk Victoria's Secret-modell och tvåbarnsmamma, satte nyligen Instagram i brand med en serie foton tagna i ett hisnande snöigt landskap. Den amerikanska modellen ser strålande ut och poserar i en ultrachic helsvart outfit: en figurnära sportkollektion från Goldbergh, som blandar elegans och funktionalitet för att trotsa bergen.

En look som hyllas universellt på sociala medier

Dessa bilder, publicerade i mitten av januari, fångar hennes magnetiska aura mitt i den rena snön, med hisnande bergsutsikter och minimalistisk styling. Som mor till Mia Victoria (född 2023) och ett nyligen välkomnat andra barn, förkroppsligar hon en kraftfull och fridfull femininitet. Reaktionerna från fansen har varit enhälliga och entusiastiska: "Magnifik", "En otrolig aura", "Det ser ut som en James Bond-film, jag älskar den."

Kommentarer strömmar in under hennes inlägg, och de hyllar hennes karisma och stil som förvandlar snön till en Hollywood-kuliss. Det är inte första gången Jasmine har utmärkt sig i vinteraktiga svarta kläder – hon delade redan en liknande träningsoutfit den 17 januari – men det här höghöjdspasset förstärker hennes image som en inspirerande kvinna som framgångsrikt balanserar moderskap och en karriär på toppnivå.

En strålande mor och en tidlös ängel

Efter att ha gått på catwalken på Victoria's Secret Fashion Show 2025 medan hon var gravid i nionde månaden fortsätter Jasmine Tookes att fira glädjen med föräldraskapet på sociala medier. Hon har varit gift med entreprenören Juan David Borrero sedan 2021 och delar med sig av autentiska familjeögonblick och bevisar att modellskap också möjliggör personlig balans. Hennes snöiga inlägg, långt ifrån catwalken, visar en kvinna som naturligt lyser upp även de kallaste miljöerna och inspirerar tusentals följare med sin elegans.

Dessa vinterbilder påminner om Jasmine Tookes meteoriska uppgång, särskilt som en Victoria's Secret-ängel sedan 2015. Genom att välja snö och svart för att lysa sammanfogar hon mode, natur och moderskap i en fängslande visuell berättelse.