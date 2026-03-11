Efter att ha blivit hånad för sitt utseende ger denna influencer ett mycket personligt svar

Den brittiska innehållsskaparen Madeline Argy har förvandlat hån till en kraftfull lektion i kroppspositivitet efter att en viral video kritiserat hennes utseende. Hon är känd för sitt livsstilsinnehåll och sin frispråkiga natur, och svarar med känslor och autenticitet på dem som förlöjligade hennes armar.

En viral video där armar hånas

I en video som blev viral på sociala medier bar Madeline Argy en vit skjorta med korta ärmar som fick hennes armar att se "korta" ut. Kommentarerna utbröt snabbt: skratt, memes och elaka kommentarer strömmade in och förvandlade ett enkelt inlägg till en mediehysteri. Inför denna våg av negativitet bestämde sig den brittiska innehållsskaparen för att inte ignorera den, utan att erbjuda sin egen förklaring.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av Is✩ Viriato (@iisaviriato)

Ett meddelande relaterat till hans funktionshindrade mamma

På TikTok avslöjade Madeline en personlig detalj: hennes mamma, som lever med en funktionsnedsättning, har exakt samma fysiska drag . "Jag blev rörd, jag ser ut som min mamma", sa hon rörd i sitt videosvar, som redan har fått miljontals visningar. Hon passade på att vädja kraftfullt: döm inte andras utseende utan att känna till deras historia, för bakom varje kropp finns ett unikt liv.

Kroppspositivitet och solidaritet online

Detta svar slog slutligen an: stödet strömmade in, med tusentals solidaritetsmeddelanden som hyllade hennes sårbarhet och mod. Madeline Argy, redan en ambassadör för självacceptans, förstärkte sitt budskap genom att visa att "sann skönhet" ligger i äkthet, inte i ouppnåeliga normer.

Genom att använda hån som en språngbräda för empati bevisar Madeline Argy att kvinnliga innehållsskapare kan förändra tankesätt. Hennes personliga berättelse påminner oss om att kroppspositivitet inte bara är en slogan: det är en inbjudan till daglig medkänsla.