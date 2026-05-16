I en minimalistisk look väljer denna amerikanska modell en sofistikerad svart silhuett.

Kaia Gerber fångade nyligen uppmärksamheten på Disney Upfront 2026, som hölls på Jacob K. Javits Convention Center i New York. Medan många kändisar valde utsmyckade kläder, valde den amerikanska modellen och skådespelerskan en avgjort minimalistisk stil med en tvådelad svart ensemble. En elegant orkestrerad lektion i minimalism, perfekt i linje med den "tysta lyx"-estetiken.

En total look full av kontraster

Vid första anblicken kan Kaia Gerbers outfit verka enkel: en åtsittande topp i kombination med en midikjol med hög midja, allt i djupsvart. Men ett kräsna öga inser omedelbart det noggranna hantverket. Från Jacquemus höst-/vinterkollektion 2026 leker plagget med ett subtilt samspel mellan fyllig sammet och satinliknande siden. En diskret men ändå slående raffinerad kontrast av texturer som animerar silhuetten med varje rörelse.

Kaia Gerbers look passade perfekt till look nummer 43 från Jacquemus-visningen som presenterades tidigare i år. Den enda skillnaden från catwalk-versionen: Kaia Gerber avstod från den stora koniska hatten som ackompanjerade outfiten under visningen och föredrog att låta sitt långa, vågiga hår falla fritt över axlarna. Till skorna valde hon svarta peeptoe-pumps från Amina Muaddi, ett märke som har blivit ett stapelvara i kändisarnas garderober de senaste säsongerna. Inga smycken, ingen synlig väska, inga onödiga utsmyckningar: allt ligger i valet av precision.

Ett utseende som stred mot de andra gästernas.

Kaia Gerbers eleganta look utmärkte sig på ett evenemang där de flesta gästerna hade valt mer utsmyckade kläder. Tillsammans med den amerikanska skådespelerskan Lindsay Lohan, den kanadensiska skådespelaren och modellen Paul Anthony Kelly, den amerikanska skådespelerskan Chase Infiniti och den amerikanska sångerskan, låtskrivaren och skådespelerskan Mandy Moore gjorde Kaia Gerbers diskreta stil ett slående intryck.

Hon valde att fånga uppmärksamhet genom mästerskap. Ett medvetet val som överensstämmer med den image Kaia Gerber har odlat sedan debuten. Kaia Gerber är känd för sin stilkänsla, ärvd från sin mor, den amerikanska supermodellen Cindy Crawford, och har länge föredragit rena silhuetter, precisa snitt och diskreta färger. Denna stilistiska signatur har gjort henne till en av sin generations ledande figurer på röda mattan och catwalken.

Svart minimalism, säsongens viktigaste trend

Utöver själva looken är detta modeval en del av en bredare trend: återuppkomsten av minimalistisk svart, drivet av "tyst lyx"-rörelsen. Långt ifrån "överdrivet glitter" och logotypmani, förespråkar denna trend en diskret elegans som bara avslöjar sig för det kräsna ögat. Svart, med sin inneboende soberhet, blir den perfekta duken för detta tillvägagångssätt: det låter fokus ligga helt på snittets kvalitet och materialens hantverk.

Denna estetik är också tilltalande på grund av dess mångsidighet. En välskräddad svart kostym kan bäras dag som natt, på höst eller vår, och överskrider årstider utan att någonsin se föråldrad ut. Det är denna tidlösa kvalitet som Kaia Gerber tydligt omfamnade genom att välja denna Jacquemus-kostym, vars modernitet ligger just i dess förmåga att förbli relevant även efter säsong.

Med sin svarta Jacquemus-ensemble med subtila kontraster gjorde Kaia Gerber ett av de mest slående framträdandena på Disney Upfront 2026. En lysande demonstration av att minimalism fortfarande är ett av de kraftfullaste modevapnen för dem som vet hur man bemästrar det.