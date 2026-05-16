Den här jackan som Margot Robbie bar bekräftar återkomsten av "Indie Sleaze"-stilen

Den australiska skådespelerskan och producenten Margot Robbie har länge förknippats med "bra basics" inom mode. Under de senaste månaderna har något till synes förändrats i hennes garderob – och hennes senaste framträdande i London var den tydligaste bekräftelsen på detta.

Officersjackan med guldfärgade froggingmönster – mittpunkten i looken

Det var vid Londonpremiären av pjäsen "1536" som Margot Robbie officiellt avslöjade sitt stilskifte. Hon uppträdde i en Alexander McQueen-ensemble och omfamnade självsäkert koderna för Indie Sleaze – den där "rebelliska" estetiken från 2010-talet som gör en triumferande comeback 2026.

Mittpunkten i outfiten var en kort, strukturerad officerskavaj, direkt inspirerad av Napoleons uniformer. Dess imponerande guldfärgade korsningar på bröstet och manschetterna gav den en omedelbart igenkännbar karaktär – en blandning av militärt arv och modedjärvhet. Under kavajen, en åtsittande svart topp och bumstern – Alexander McQueens ikoniska lågmidjade byxor som subtilt avslöjar ländryggen.

Vad är Indie Sleaze?

Indie Sleaze refererar till en estetik som föddes på 2000- och 2010-talen, driven av den oberoende musikscenen och nattlivet i Brooklyn och Shoreditch: lugg, blekt denim, slitet läder, lager på lager-texturer och en "baksmälla"-look utan att se ut som att du har provat. Efter att ha gjort en stark comeback på Instagram och catwalken sedan 2024, förkroppsligas den nu i specifika plagg – där militärjackan har blivit en av de mest igenkännliga markörerna.

Officersjackan, ett viktigt plagg för 2026

Militärjackan uppfyller alla krav i Indie Sleaze-trenden: en "rebellisk" look och den där ultramoderna nonchalansen som definierade 2010-talet. Den gör en stark comeback på Instagram och catwalken och etablerar sig som säsongens måste-ha-modeplagg – omtolkat för att passa allas stil. I svart eller marinblått med bleka jeans och läderboots, i knallrött som sångerskan och låtskrivaren Dua Lipa nyligen bar med enkla jeansshorts, eller som Margot Robbie i en skräddarsydd version med en twist – plagget anpassar sig till allt och alla.

Guldfärgade knäppningar, bumsters och en Alexander McQueen-officerskavaj – Margot Robbie anammade inte bara en trend, hon förkroppsligade den. I år, 2026, behöver Indie Sleaze inte längre be om ursäkt för att hon existerar.

Jag heter Fabienne och är skribent för webbplatsen The Body Optimist. Jag brinner för kvinnors kraft i världen och deras förmåga att förändra den. Jag tror att kvinnor har en unik och viktig röst att erbjuda, och jag känner mig motiverad att göra min del för att främja jämställdhet. Jag gör mitt bästa för att stödja initiativ som uppmuntrar kvinnor att stå upp och bli hörda.
