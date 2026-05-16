Den här jackan som Margot Robbie bar bekräftar återkomsten av "Indie Sleaze"-stilen

Den australiska skådespelerskan och producenten Margot Robbie har länge förknippats med "bra basics" inom mode. Under de senaste månaderna har något till synes förändrats i hennes garderob – och hennes senaste framträdande i London var den tydligaste bekräftelsen på detta.

Officersjackan med guldfärgade froggingmönster – mittpunkten i looken

Det var vid Londonpremiären av pjäsen "1536" som Margot Robbie officiellt avslöjade sitt stilskifte. Hon uppträdde i en Alexander McQueen-ensemble och omfamnade självsäkert koderna för Indie Sleaze – den där "rebelliska" estetiken från 2010-talet som gör en triumferande comeback 2026.

Mittpunkten i outfiten var en kort, strukturerad officerskavaj, direkt inspirerad av Napoleons uniformer. Dess imponerande guldfärgade korsningar på bröstet och manschetterna gav den en omedelbart igenkännbar karaktär – en blandning av militärt arv och modedjärvhet. Under kavajen, en åtsittande svart topp och bumstern – Alexander McQueens ikoniska lågmidjade byxor som subtilt avslöjar ländryggen.

Vad är Indie Sleaze?

Indie Sleaze refererar till en estetik som föddes på 2000- och 2010-talen, driven av den oberoende musikscenen och nattlivet i Brooklyn och Shoreditch: lugg, blekt denim, slitet läder, lager på lager-texturer och en "baksmälla"-look utan att se ut som att du har provat. Efter att ha gjort en stark comeback på Instagram och catwalken sedan 2024, förkroppsligas den nu i specifika plagg – där militärjackan har blivit en av de mest igenkännliga markörerna.

Officersjackan, ett viktigt plagg för 2026

Militärjackan uppfyller alla krav i Indie Sleaze-trenden: en "rebellisk" look och den där ultramoderna nonchalansen som definierade 2010-talet. Den gör en stark comeback på Instagram och catwalken och etablerar sig som säsongens måste-ha-modeplagg – omtolkat för att passa allas stil. I svart eller marinblått med bleka jeans och läderboots, i knallrött som sångerskan och låtskrivaren Dua Lipa nyligen bar med enkla jeansshorts, eller som Margot Robbie i en skräddarsydd version med en twist – plagget anpassar sig till allt och alla.

Guldfärgade knäppningar, bumsters och en Alexander McQueen-officerskavaj – Margot Robbie anammade inte bara en trend, hon förkroppsligade den. I år, 2026, behöver Indie Sleaze inte längre be om ursäkt för att hon existerar.