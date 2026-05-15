I Cannes tar Diane Kruger tillbaka en accessoar som länge förblivit diskret i rampljuset.

Diane Kruger prydde nyligen röda mattan vid den 79:e filmfestivalen i Cannes (12-23 maj 2026) för visningen av filmen "Fatherland". Den tyska skådespelerskan, en stamgäst i Cannes, valde en slående elegant outfit för tillfället. Utöver den broderade klänningen var det en särskild accessoar som fångade allas blickar: en lång, grangrön kappa, mästerligt draperad över axeln. En detalj som var allt annat än en slump, och en som mycket väl skulle kunna lansera säsongens största trend.

En gyllene och asymmetrisk look

För att bestiga de tjugofyra trappstegen i Palais des Festivals valde Diane Kruger en asymmetrisk guldklänning – kort på ena sidan och lång på den andra – skuren av ett silkeslent tyg prydt med delikat blombroderi. Ett raffinerat, nästan dyrbart plagg, men det var lookens centrala accessoar som gjorde hela skillnaden: en lång, grangrön kappa, knuten runt halsen och draperad över ena axeln.

Detta djärva val förvandlar omedelbart en "klassisk" silhuett till ett spektakulärt utseende. När det gäller skor bytte skådespelerskan ut de lårhöga stövlarna som sågs på catwalken mot fina sandaler med klack som matchade hennes klänning. Hennes flätade frisyr och smycken från Tiffany & Co. fulländade looken, i en nästan medeltida, uppdaterad stil.

Kappan, modeaccessoaren som gör comeback

Diane Krugers val av denna ensemble är ingen slump. Kappan, länge förpassad till de kallare månaderna, gör en stor comeback i nuvarande kollektioner. Den sågs på ett flertal designers höst-/vintervisningar 2026-2027, i olika former: lång och ståtlig, kort och strukturerad, i sammet, ull eller chiffong. Denna trend drivs av en kollektiv önskan om djärva, teatrala plagg som omedelbart förvandlar en outfit.

Genom att bära den i Cannes, en av världens mest sedda modevisningar, ger Diane Kruger den ovärderlig exponering. Denna uppmärksamhet kan vara tillräcklig för att permanent återuppliva entusiasmen kring denna accessoar, som ligger någonstans mellan klädesplagg och ett iögonfallande plagg.

Ett välkommet framträdande under en dag full av höjdpunkter

Detta framträdande på röda mattan var en del av en särskilt händelserik tredje dag av festivalen. Vid sidan av den amerikanska skådespelerskan, producenten och regissören Demi Moore, som gjorde sitt tredje framträdande i Cannes den dagen, fångade Diane Kruger en stor del av fotografernas uppmärksamhet. Visningen av filmen "Fatherland", ett tävlingsdrama, gav kvällen en stark filmisk dimension.

Diane Krugers estetiska val undgick inte heller betraktares uppmärksamhet: mellan den grangröna kappan, blombroderiet och den flätade frisyren såg vissa en möjlig nickning till "Sagan om ringen"-världen. En särskilt träffande referens, eftersom regissören Peter Jackson fick festivalens Guldpalm i år. Oavsett om denna inspiration var avsiktlig eller helt enkelt oavsiktlig, har resultatet hyllats enhälligt. Diane Kruger, vinnare av Cannes pris för bästa kvinnliga huvudroll för "In the Fade" 2017, bekräftar återigen sin status som en viktig modeikon på Croisetten.

Med denna broderade klänning och spektakulära kappa gjorde Diane Kruger ett av de mest slående framträdandena under Cannes 2026. Utöver looken är det en hel accessoar som hon återigen lyfter fram i modescenen: kappan, sedan länge bortglömd, och vars framträdanden vi nu borde få se mångdubblas under de kommande månaderna.