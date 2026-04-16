Denna 62-åriga skådespelerska bär en serie minimalistiska strandkläder under sin semester och väcker uppståndelse.

Den amerikanska skådespelerskan Lisa Rinna njuter av sin soliga semester med en serie minimalistiska looks. Hon har visat upp en rad strandkläder, vilka har kommenterats flitigt på Instagram.

Lisa Rinna delade flera foton från sin tropiska resa i ett inlägg med rubriken "Paradise", följt av en andra bild som publicerades samma dag. Bilderna visar henne i olika strandkläder, inklusive set med fina axelband och en svart silhuett med utskärningar på sidorna. Inläggen placerar hennes resa mellan Tahiti och Bora Bora i Franska Polynesien.

Från en look till nästa förblir Lisa Rinna trogen en mycket enkel stil: rena snitt och en attityd som prioriterar självförtroende framför överdrift. Det är denna diskreta inställning som till stor del har drivit på reaktionerna online.

Minimalistiska strandkläder som väcker uppståndelse

På bilder som cirkulerats av kändispressen syns Lisa Rinna i en blå och röd ensemble, i en svart outfit med stråhatt och sedan i en mer grafisk svart version. Flera medier lyfte fram denna rad av "mycket minimalistiska looks", vilket omedelbart väckte uppmärksamhet.

En semestersekvens som skapade mycket diskussion på Instagram

Den 7 april 2026 hade Lisa Rinna redan publicerat bilder tagna i vattnet med sin make, den amerikanske skådespelaren Harry Hamlin, i en scen som flera medier presenterade som "en anspelning på semesterbilderna av Kylie Jenner och Timothée Chalamet".

Lisa Rinnas ålder nämns också ofta i mediebevakningen av dessa bilder. Medierapporterna betonar hennes elegans, självförtroende och hur hon bär dessa sommarkläder. Med dessa minimalistiska strandlooker påminner Lisa Rinna oss om att en enkel silhuett kan bli minnesvärd när den bärs med elegans.

Under en semester mellan Tahiti och Bora Bora förvandlade Lisa Rinna en serie foton till ett omtalat modeögonblick. Hennes strandkläder, som upprepas från ett inlägg till ett annat, skapar en solig och ålderspositiv look.