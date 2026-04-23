Den här sångerskan öppnar upp om sin bipolära diagnos och vad som har förändrats i hennes liv.

Ett år efter att hon offentligt avslöjade sina psykiska problem reflekterar den amerikanska sångerskan, låtskrivaren och dansaren Kehlani över den omvälvning som diagnosen orsakade. I en nyligen genomförd intervju beskriver hon en resa präglad av "medvetenhet, terapi och ett nytt sätt att leva".

En diagnos som markerar en vändpunkt

År 2025 meddelade Kehlani att hon hade fått diagnosen bipolär sjukdom och borderline personlighetsstörning. Denna uppenbarelse förändrade hennes dagliga liv i grunden. Hon förklarar att det var ett viktigt steg att sätta namn på sina svårigheter, men att det också kom med ett åtagande: att bättre förstå hur hon fungerar och anpassa sitt liv därefter.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av Kehlani (@kehlani)

Terapi, behandling och medvetenhet

Sedan denna diagnos har Kehlani genomfört flera former av uppföljning, inklusive medicinering och olika terapeutiska tillvägagångssätt. Hon betonar vikten av vad hon beskriver som en "mental verktygslåda".

Denna nya medvetenhet gör det möjligt för henne att identifiera sina symtom och utlösande faktorer snabbare. Hon lär sig gradvis att känna igen varningssignalerna på attacker, såsom sömnstörningar, energifluktuationer eller beteendeförändringar.

Att lära sig att leva "annorlunda"

Kehlani förklarar också att hon för närvarande håller på att definiera en livsstil som passar henne, med hänsyn till hennes mentala hälsa. Detta innebär bättre kommunikation med omgivningen. Hon uppmuntrar sina nära och kära att vara uppmärksamma på vissa tecken och att ingripa vid behov. Denna transparens håller på att bli en viktig del av hennes stabilitet, vilket gör att hon inte längre kan möta svåra tider ensam.

En resa präglad av ögonblick av brytning

Innan diagnosen gick Kehlani igenom en särskilt intensiv period präglad av ångest, ilska och en form av paranoia. Hon beskriver en brytpunkt som fick henne att söka hjälp. I efterhand erkänner hon att denna fas var avgörande: utan denna episod hade hon kanske inte fått en diagnos eller påbörjat detta arbete med sig själv.

En ny fas i hans liv och karriär

Idag fortsätter Kehlani sin karriär samtidigt som hon integrerar dessa nya personliga realiteter. Nyligen tilldelades hon en Grammy och förkroppsligar även en mer öppen diskussion om psykisk hälsa inom musikbranschen. Hennes berättelse lyfter fram ett centralt budskap: att förstå sitt eget sinne är en process som kräver tid, verktyg och stöd.

Genom att dela med sig av sina erfarenheter bidrar Kehlani till att belysa bipolär sjukdom och de realiteter som följer med den. Hennes resa illustrerar både diagnosens komplexitet och de möjligheter till utveckling den kan erbjuda genom ständig självreflektion och personlig utveckling.