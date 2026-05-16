Vid 30 visar Dua Lipa upp sin figur i en svart spetsklänning

På Instagram delade Dua Lipa en karusell av bilder som omedelbart fick hennes följare att sticka ut. Den brittiska sångerskan och låtskrivaren, som nyligen sågs på en världsturné, poserar i en helsvart spetsklänning med accessoarer. En omsorgsfullt utformad presentation som återigen bekräftar hennes växande stilistiska inflytande.

En komplett svart spetslook

För det här nya inlägget valde Dua Lipa en helsvart spetsklänning, bestående av flera matchande plagg. En långärmad jacka, också den i spets, kompletterar outfiten. Klänningen spelar på den diskreta elegansen i svart och spetsmönstrets rikedom, särskilt förfinade i sina detaljer. Det är ett iögonfallande plagg som står i kontrast till den mer diskreta estetiken från hennes tidigare framträdanden. När det gäller skor valde sångerskan svarta knähöga stövlar med spetseffekt, vilket ger outfiten en nästan rock'n'roll-touch.

Smycken och accessoarer: detaljerna som förändrar allt

Utöver huvudoutfiten är det accessoarerna som verkligen sticker ut. Dua Lipa kompletterade sin look med en svart och brun axelväska, vilket gav en touch av värme till helheten. När det gäller smycken höll hon sig inte tillbaka: en silverhalsbandshalsband, ett diamantarmband, flera staplade ringar… En veritabel uppvisning av fina smycken som kompletterar varandra perfekt.

En rolig detalj: hennes prickiga manikyr ger en lekfull touch till resten av looken. Det är en blinkning till retrotrender som gör comeback den här säsongen och påminner oss om att Dua Lipa har odlat en smak för återupptäckta vintagereferenser sedan sin debut. Det är just denna blandning av djärvhet och kulturella anspelningar som gör henne till en av sin generations mest följade modeikoner.

En noggrant utformad skönhetslook

Dua Lipas smink och hår var lika fantastiska. Hon bar sitt korpsvarta hår i en felfri frisyr, perfekt koordinerad med lookens helsvarta estetik. För sin makeup valde hon en trendig "mjuk glamour"-look: definierade fransar, kinder färgade med en rik rouge och vinröda läppar som gav den avgörande färgklicken.

Denna skönhetspalett förkroppsligar perfekt höst-/vinterestetiken, trots vårsäsongen. Särskilt vinröda läppar har gjort en slående comeback i skönhetshandledning och på catwalken i flera månader nu. Inlägget svämmar över av kommentarer från beundrare. "QUEEN", "Magnificent", "Iconic" : fansen är fängslade, många berömmer både den sammanhängande looken och sångerskans elegans.

Med denna helsvarta karusell bekräftar Dua Lipa sin status som en mode- och skönhetsikon för sin generation. Med invecklad spets, silversmycken och vinröda läppar fortsätter hon att hävda sina modeval med orubblig självsäkerhet – en självsäkerhet som inspirerar hennes fanskara världen över.