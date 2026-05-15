Tiffany Haddish visar upp sina magmuskler i en färgglad look

Fabienne Ba.
@tiffanyhaddish / Instagram

Den amerikansk-eritreanska skådespelerskan, komikern, manusförfattaren och producenten Tiffany Haddish debuterade i 2026 års upplaga av den amerikanska sporttidningen Sports Illustrated Swimsuit. Hon syns i en serie foton där hennes magmuskler är framträdande.

En förstagångsversion av Sports Illustrated Swimsuit

Bilderna från Tiffany Haddishs Sports Illustrated Swimsuit 2026, tagna i Baja California Sur (delstaten Mexiko) av fotografen James Macari, gör henne till en av numrets fyra omslagsstjärnor – tillsammans med den amerikanska sångerskan, låtskrivaren, författaren, stylisten och producenten Hilary Duff, den amerikanska influencern Alix Earle och modellen Nicole Williams English.

En första gång för Tiffany Haddish, som närmade sig fotograferingen med samma energi som en ståupprutin. Det mest slående plagget var ett dubbelt set från SAME: en baddräkt i lager i orange och den andra i guld. Omslagsfotot visar Tiffany Haddish knäböjande på den vita sanden, med knäna bara några centimeter från det kristallklara vattnet. Hennes mörkbruna hår, uppsatt i våta vågor och ned till midjan, ersätter den korta bob hon haft de senaste veckorna.

Magmusklerna som fångade allas uppmärksamhet

På flera bilder från fotograferingen visar Tiffany Haddish upp en skulpterad mage – resultatet av ett träningspass hon regelbundet delar på sina sociala medier. En andra look från fotograferingen visar henne i en one-piece från Saint Laurent helt täckt av svarta paljetter, lutad mot en gul yogaboll och med ett guldfärgat halsband från New York Vintage. Två perfekt genomförda looks.

En fotografering som inte var helt utan incidenter – och hon skrattade åt den

Tiffany Haddish skämtade om de många felaktiga klädstyckena under fotograferingen: "Det fanns kläder jag bar, och jag tänkte att det här kommer att vara olämpligt... För vi är i havet. Havet gillar att ta av dig kläderna." Hon tillade med sin vanliga humor : "Och vet du vad mer som gillar att komma fram? Mina bröstvårtor. De ville verkligen vara med på fotograferingen. Vi hade svårt att hålla dem inne." Hennes konto genererade lika mycket uppmärksamhet som bilderna själva.

En skönhetslook som bryter mot hennes vanliga image

För den här fotograferingen valde Tiffany Haddish en mjukare makeup-look än vanligt: en strålande hy, skimrande ögonskugga, glansiga bärfärgade läppar och persikofärgad rouge. Ett skönhetsval inriktat på en "semesterklar" känsla – långt ifrån den teatraliska chic som ofta är hennes signatur på röda mattan.

Skulpterade magmuskler, ett dubbelt set, humor – Tiffany Haddish debuterade i den amerikanska sporttidningen Sports Illustrated Swimsuit precis som förväntat: genom att vara sig själv. Och det är just därför det fungerar.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jag heter Fabienne och är skribent för webbplatsen The Body Optimist. Jag brinner för kvinnors kraft i världen och deras förmåga att förändra den. Jag tror att kvinnor har en unik och viktig röst att erbjuda, och jag känner mig motiverad att göra min del för att främja jämställdhet. Jag gör mitt bästa för att stödja initiativ som uppmuntrar kvinnor att stå upp och bli hörda.
Article précédent
Demi Moore, i en skulptural klänning, omdefinierar reglerna för röda mattan

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Demi Moore, i en skulptural klänning, omdefinierar reglerna för röda mattan

Den amerikanska skådespelerskan, producenten och regissören Demi Moore gjorde ett slående framträdande på filmfestivalen i Cannes (12-23 maj...

I en skimrande klänning sätter Michelle Rodriguez filmfestivalen i Cannes i full gång

Vid visningen som firade 25-årsjubileet av "Fast & Furious"-sagan, som hölls som en del av den 79:e filmfestivalen...

I Cannes tar Diane Kruger tillbaka en accessoar som länge förblivit diskret i rampljuset.

Diane Kruger prydde nyligen röda mattan vid den 79:e filmfestivalen i Cannes (12-23 maj 2026) för visningen av...

Bakom kritiken mot Olivia Rodrigos klänning uppstår en djupare debatt.

Att kommentera sångarnas kläder istället för att applådera deras sångframträdande och uppskatta dem för deras artisteri har nästan...

"Ännu vackrare med åldern": vid 57 års ålder fängslar Gillian Anderson i en vit pärlklänning

Den amerikanska skådespelerskan Gillian Anderson prydde nyligen röda mattan vid den 79:e filmfestivalen i Cannes (12-23 maj 2026)...

Charli D'Amelio antar en "vågad" miniklänning i spets

Den amerikanska sociala mediekändisen Charli D'Amelio postar aldrig något utan att det blir en händelse. Hennes senaste Instagram-karusell,...