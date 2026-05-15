Tiffany Haddish visar upp sina magmuskler i en färgglad look

Den amerikansk-eritreanska skådespelerskan, komikern, manusförfattaren och producenten Tiffany Haddish debuterade i 2026 års upplaga av den amerikanska sporttidningen Sports Illustrated Swimsuit. Hon syns i en serie foton där hennes magmuskler är framträdande.

En förstagångsversion av Sports Illustrated Swimsuit

Bilderna från Tiffany Haddishs Sports Illustrated Swimsuit 2026, tagna i Baja California Sur (delstaten Mexiko) av fotografen James Macari, gör henne till en av numrets fyra omslagsstjärnor – tillsammans med den amerikanska sångerskan, låtskrivaren, författaren, stylisten och producenten Hilary Duff, den amerikanska influencern Alix Earle och modellen Nicole Williams English.

En första gång för Tiffany Haddish, som närmade sig fotograferingen med samma energi som en ståupprutin. Det mest slående plagget var ett dubbelt set från SAME: en baddräkt i lager i orange och den andra i guld. Omslagsfotot visar Tiffany Haddish knäböjande på den vita sanden, med knäna bara några centimeter från det kristallklara vattnet. Hennes mörkbruna hår, uppsatt i våta vågor och ned till midjan, ersätter den korta bob hon haft de senaste veckorna.

Magmusklerna som fångade allas uppmärksamhet

På flera bilder från fotograferingen visar Tiffany Haddish upp en skulpterad mage – resultatet av ett träningspass hon regelbundet delar på sina sociala medier. En andra look från fotograferingen visar henne i en one-piece från Saint Laurent helt täckt av svarta paljetter, lutad mot en gul yogaboll och med ett guldfärgat halsband från New York Vintage. Två perfekt genomförda looks.

En fotografering som inte var helt utan incidenter – och hon skrattade åt den

Tiffany Haddish skämtade om de många felaktiga klädstyckena under fotograferingen: "Det fanns kläder jag bar, och jag tänkte att det här kommer att vara olämpligt... För vi är i havet. Havet gillar att ta av dig kläderna." Hon tillade med sin vanliga humor : "Och vet du vad mer som gillar att komma fram? Mina bröstvårtor. De ville verkligen vara med på fotograferingen. Vi hade svårt att hålla dem inne." Hennes konto genererade lika mycket uppmärksamhet som bilderna själva.

En skönhetslook som bryter mot hennes vanliga image

För den här fotograferingen valde Tiffany Haddish en mjukare makeup-look än vanligt: en strålande hy, skimrande ögonskugga, glansiga bärfärgade läppar och persikofärgad rouge. Ett skönhetsval inriktat på en "semesterklar" känsla – långt ifrån den teatraliska chic som ofta är hennes signatur på röda mattan.

Skulpterade magmuskler, ett dubbelt set, humor – Tiffany Haddish debuterade i den amerikanska sporttidningen Sports Illustrated Swimsuit precis som förväntat: genom att vara sig själv. Och det är just därför det fungerar.