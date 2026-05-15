I en skimrande klänning sätter Michelle Rodriguez filmfestivalen i Cannes i full gång

Vid visningen som firade 25-årsjubileet av "Fast & Furious"-sagan, som hölls som en del av den 79:e filmfestivalen i Cannes (12-23 maj 2026), gjorde Michelle Rodriguez ett slående framträdande på röda mattan. Den amerikanska skådespelerskan, manusförfattaren och filmproducenten, en ikonisk figur i franchisen sedan den allra första delen 2001, valde en klänning av Paolo Sebastian. Det var ett passande framträdande för tillfället, som hon delade tillsammans med sina långvariga motspelare, de amerikanska skådespelerskorna Jordana Brewster och Meadow Walker.

En klänning från Paolo Sebastian, skräddarsydd för röda mattan

För denna kväll, som hyllar en av de mest ikoniska actionfilmshistorierna, valde Michelle Rodriguez ett plagg från den australiensiska designern Paolo Sebastians höstkollektion 2025. Designen bestod av en axelbandslös, strukturerad topp helt prydd med kristaller som fångade ljuset i varje rörelse. Plagget flöt över i en luftig tyllkjol, som kulminerade i ett långt släp som gav en nästan teatralisk dimension till helhetsintrycket.

En silhuett som var både romantisk och arkitektonisk, i vacker kontrast till den mer robusta bild som skådespelerskan porträtterar på skärmen i "Fast & Furious". Paolo Sebastian, känd för sina couture-kreationer fyllda med broderier och spektakulära släp, har blivit en av favoritdesignerna på den internationella röda mattan på bara några år. Med detta modeval på filmfestivalen i Cannes omfamnar Michelle Rodriguez fullt ut den storslagna traditionen av minutiöst utformade Cannes-framträdanden.

Michelle Rodriguez, en stammis på Croisetten

Om den amerikanska skådespelerskan har gjort ett sådant bestående intryck beror det också på att hon har blivit en stamgäst på filmfestivalen i Cannes under åren. Michelle Rodriguez, känd för sin starka personlighet och sina actionroller, överraskar alltid genom att välja utsmyckade klänningar som kontrasterar mot hennes image på skärmen.

Denna dualitet är just en del av hennes charm: i Cannes omfamnar hon en "couture-femininitet" som står i skarp kontrast till hennes outfits på skärmen. Bevis, om något behövdes, på att actionskådespelerskor kan utforska alla aspekter av modet utan att bli placerade i fack. Och denna look från 2026, kopplad till en händelse så symbolisk som 25-årsjubileet av "Fast & Furious", kommer att förbli ett av hennes mest minnesvärda ögonblick i Cannes.

Med sin Paolo Sebastian-klänning prydd med skimrande kristaller, sitt eteriska tyllsläp och sin hyllning till 25 år av kultfilm, levererade Michelle Rodriguez ett av de mest minnesvärda framträdandena under denna 79:e upplaga. Ytterligare ett bevis på att filmfestivalen i Cannes, mer än någonsin, är den plats där mode och film möts i sitt mest spektakulära uttryck.