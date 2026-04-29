Sångerskan och skådespelerskan Jennifer Lopez visar upp magmusklerna och återupplivar en år 2000-trend

Jennifer Lopez behöver inte röda mattan för att dra till sig uppmärksamhet. Ett enkelt träningspass tillsammans med några selfies på Instagram räckte för att sätta sociala medier i brand – och återuppliva en trend från 2000-talet som vi trodde var bortglömd.

Söndagskarusellen som satte internet i brand

Jennifer Lopez publicerade en karusell med foton tagna under ett träningspass på Instagram, inställda till Justin Biebers låt "Yukon". Hon har setts posera framför en spegel från olika vinklar och framhäva sina tonade magmuskler. Inlägget genererade omedelbart tusentals entusiastiska reaktioner: "Du är perfekt, gudinna!!!" , "Åldras som det finaste vinet" , "De där magmusklerna är allt jag vill ha".

År 2000-detaljen som återupplivar trenden

Hennes look gick inte obemärkt förbi. Jennifer Lopez bar en långärmad, urringad vit våffelstickad micro-crop top med en fåll som slutade precis ovanför revbenen, ovanpå en svart sport-bh. Men det var byxorna som gjorde hela skillnaden: svarta leggings upprullade för att skapa en låg midja – en teknik som var karakteristisk för 2000-talet. Denna enkla detalj, denna upprullning i midjebandet, räckte för att förankra looken i den år 2000-estetik som dominerar trenderna 2026.

Ett inlägg som fortsätter temat om en mycket aktiv vår

Dessa selfies kommer bara några dagar efter Jennifer Lopez första framträdande på Coachella, där hon gjorde en överraskande entré på Quasar Stage under David Guettas spelning för att framföra sin nya singel "Save Me Tonight". För tillfället bar hon en skimrande silverjumpsuit från The Blonds med en fjäderjacka från Julien McDonald. Från festivalen till gymspegeln är energin densamma.

En fitnesssignatur som har blivit ett varumärke

Jennifer Lopez har länge odlat en image som förknippas med fysisk disciplin, vilken hon regelbundet delar på sina sociala medier. Hennes träningsrelaterade inlägg har blivit ett återkommande inslag på Instagram och blandar motivation, stil och vardagliga ögonblick. De lågmidjade leggingsen med upprullade fållar är ingen slump: de frammanar den år 2000-estetik som hon hjälpte till att popularisera på 2000-talet. Denna trend gör comeback idag, men det handlar inte om att göra denna kroppstyp eller modestil till en standard att följa.

Kort sagt, Jennifer Lopez behövde ingen stylist för att påminna oss om varför hon är en ikon. Trettio år efter sin debut förkroppsligar hon en era samtidigt som hon helt och hållet tillhör dagens.