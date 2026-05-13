Jessica Alba delar med sig av ett graviditetsminne och berör internetanvändare

För att uppmärksamma mors dag, som firas i USA den 10 maj 2026, delade Jessica Alba en särskilt rörande bild på Instagram. Den amerikanska skådespelerskan och entreprenören växlade mellan familjefoton, vardagliga ögonblick och en slående tillbakablick: ett foto på hennes mage under sin tredje graviditet 2017. Denna intima återblick, åtföljd av ett långt meddelande tillägnat hennes barn och hennes egen mamma, berörde djupt hennes följare.

Ett kärleksbrev till sina barn

I bildtexten till sitt inlägg riktar sig Jessica Alba direkt till sina tre barn med ömma ord: "Till mina bebisar – mina hjärtan som vandrar utanför min kropp. Livet vi har är mer än mina vildaste drömmar, och kärleken vi delar är djupt sammankopplad och kraftfull. Inget ger mitt liv mer mening än ni tre." Hon fortsätter med att beskriva sig själv som deras ankare: "Jag kommer alltid att vara ert ankare, ert skyddsnät, armarna som håller och tröstar er, och hejarklacken i ert hörn som uppmuntrar er att tänja på era gränser."

Ett budskap av sällsynt uppriktighet, som särskilt berör i samband med detta första år efter skilsmässan – Jessica Alba har formaliserat sin separation från Cash Warren, hennes make sedan sexton år, i början av 2025.

En hyllning till sin egen mamma

Innan Jessica Alba talade till sina barn ville hon hylla kvinnan som uppfostrat henne: sin mamma, Cathy Alba. "Jag älskar dig. Jag älskar vår tid tillsammans. Jag är så tacksam att vi kunde gå igenom alla upp- och nedgångar tillsammans – du har funnits där för mig genom allt. Jag är den jag är på grund av allt som gör dig till – dig", skrev skådespelerskan. Detta innerliga budskap understryker vikten av generationsöverskridande kopplingar mellan kvinnor och förkroppsligar perfekt andan kring Mors dag.

Ett minnesvärt graviditetsfoto

Ett foto fångade särskilt fansens uppmärksamhet: en spegelbild från 2017 som visar Jessica Alba gravid. Vid den tidpunkten väntade skådespelerskan sin son Hayes, som föddes den 31 december samma år. Det är en intim bild som hon redan delat på sociala medier då, och en som hon nu återupplivar som ett kärt minne.

Under inlägget berömde många internetanvändare skönheten i denna retrospektiv och budskapets uppriktighet. Andra påpekade hur Jessica Alba är en av de mest autentiska rösterna om moderskap i Hollywood. Skådespelerskan, grundare av "The Honest Company", ett varumärke designat för familjer, har alltid gjort sin roll som mamma till en hörnsten i sin identitet, vilket hon öppet delar med sina miljontals följare.

Med det här inlägget levererar Jessica Alba ett av sina mest personliga budskap för året. Genom att blanda graviditetsminnen, ömma ord till sina barn och en hyllning till sin egen mamma påminner hon oss om att Mors dag framför allt handlar om att föra vidare traditioner, vara närvarande och villkorslös kärlek.