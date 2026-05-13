Sandra Bullock firar mors dag med ett ömt tillbakablickande foto på sina barn.

Fabienne Ba.
Den tysk-amerikanska skådespelerskan, producenten, regissören och manusförfattaren Sandra Bullock värnar starkt om sitt familjeliv. Den 10 maj, Mors dag i USA, gjorde hon ett undantag och delade ett sällsynt foto från förr med sina två barn – ett inlägg lika intimt som det var rörande, som berörde miljontals människor.

"En livstids ära"

I bildtexten till sitt Instagram-inlägg skrev Sandra Bullock: "Till alla mammor, oavsett hur ni blev en, grattis på mors dag. Vi är alla sammankopplade av denna ära som bara kommer en gång i livet." Enkla ord som sa allt – och som resonerade särskilt starkt när de kom från en kvinna som valde adoption för att bygga sin familj.

Bland de bilder som delades fanns en tidigare osedd bild på Sandra Bullock som tittar upp mot himlen medan hennes två barn, yngre versioner av sig själva i Halloween-kostymer, satt i hennes knä. Louis är nu 16 och Laila är 11 – båda adopterade av skådespelerskan i 40-årsåldern, som alltid har varit noga med att skydda dem från medias rampljus. Denna sällsynta ögonblicksbild berörde omedelbart hennes följare.

En hyllning till hans avlidna mor

Inlägget inkluderade också ett foto på Sandra Bullock som pratar med sin avlidna mamma, Helga Meyer, samt en barndomsbild på henne i snön med sin syster, Gesine, båda i sin mammas armar. Bildtexten avslutades: "Mamma och Omi, tack för att ni lärde mig. Vi saknar er ❤️ Förlåt för att vi är en sådan snorunge." En söt självnedvärdering som fick hennes följares ansikten att le.

"Var inte som jag" – hans mammas sista råd

Sandra Bullock delade med People ett av de mest gripande ögonblicken i sin relation med sin mamma. ” Innan min mamma gick bort hade vi ett ögonblick vid hennes säng där jag var avstängd och försökte att inte gråta, och hon sa helt enkelt: ’Var inte som jag.’ I det ögonblicket blev en stor del av vårt liv tillsammans tydlig. Hon ville inte att jag skulle gå igenom livet avstängd, rädd för att känna.” Denna koppling lyser igenom i varje foto i det här inlägget – en kvinna som känner allt och inte längre skäms för det.

Mor till två adopterade barn, av eget val och av övertygelse

Sandra Bullock hade redan talat om sin väg till moderskapet: "Jag vet inte varför det var det enda sättet, men jag är så glad att universum fick mig att vänta. Även om jag var orolig och otålig – och det sa till mig nej, du kommer inte att göra det här på det sätt du tror att du ska göra det." Ett moderskap byggt annorlunda, men lika djupt – vilket det här inlägget om mors dag bekräftar.

Och hundarna också

Strax efter sitt huvudinlägg delade Sandra Bullock ett foto på sina Instagram-stories där hon slappar i soffan med sina två hundar, med bildtexten: "Och en riktigt glad mors dag till alla husdjursmammor 🐾❤️." En sista lättsam och tillgiven gest, trogen balansen mellan känslor och humor som definierar hennes offentliga persona – när hon väljer att vara offentlig.

En ögonblicksbild, en hyllning till sin mamma, en touch av självkritik och hennes hundar i soffan – Sandra Bullock firade mors dag med sällsynt uppriktighet, sann mot sig själv. Diskret i sitt privatliv, men djupt närvarande när hon väljer att dela med sig.

Jag heter Fabienne och är skribent för webbplatsen The Body Optimist. Jag brinner för kvinnors kraft i världen och deras förmåga att förändra den. Jag tror att kvinnor har en unik och viktig röst att erbjuda, och jag känner mig motiverad att göra min del för att främja jämställdhet. Jag gör mitt bästa för att stödja initiativ som uppmuntrar kvinnor att stå upp och bli hörda.
