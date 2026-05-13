Vid 57 års ålder orsakar Kelly Rutherford uppståndelse online med en paljettprydd klänning.

Den amerikanska skådespelerskan Kelly Rutherford prydde röda mattan vid den 79:e filmfestivalen i Cannes den 12 maj 2026. Känd för sin roll i succéserien "Gossip Girl" valde hon en svart paljettklänning av Giorgio Armani till öppningsceremonin och visningen av den franska filmen "La Vénus Electrique" (Elektrisk Venus). Hennes framträdande väckte omedelbart uppmärksamhet och utlöste många reaktioner på sociala medier.

Tidlös elegans med en svart paljettklänning

För sin första kväll i Cannes valde Kelly Rutherford en lång svart klänning helt broderad med paljetter. Ett sofistikerat plagg som passar perfekt in i den storslagna traditionen på Cannes röda matta, där svart elegans fortfarande är ett säkert kort. Klänningens böljande snitt och omsorgsfullt utformade gnistra fångade ljuset i varje rörelse.

Skådespelerskan valde en strukturerad låg knut som framhävde hennes ansikte och kvaliteten på couture-arbetet. Hennes makeup, diskret men elegant, hade en strålande hy, subtil eyeliner och beige läppar – ett klassiskt val som gjorde att klänningen och smyckena fick stå i centrum.

Glittrande smycken

Accessoarerna, noggrant utvalda in i minsta detalj, fulländade looken med anmärkningsvärd elegans. Kelly Rutherford bar ett särskilt spektakulärt diamanthalsband med ljusblå stenar, vilket var en av höjdpunkterna i hennes framträdande. Hon valde också diskreta diamantörhängen, perfekt matchade med halsbandet.

På fötterna framhävde svarta pumps med spetsiga tår outfitens rena linjer. Skådespelerskan hade redan 2024 berättat för ELLE magazine att hennes modeikoner var Grace Kelly och Catherine Deneuve, och att hon älskade "tidlös stil, helt enkelt klassisk och vacker". Ett uttalande som får sin fulla innebörd i ljuset av detta utseende.

Blandade reaktioner på sociala medier

Medan de flesta internetanvändare berömde Kelly Rutherfords elegans och djärvhet, kritiserade även några röster hennes klädval "på grund av hennes ålder". Dessa åldersdiskriminerande kommentarer avslöjar mer om de ihållande fördomarna mot kvinnor över 50 än om själva utseendet. Låt oss komma ihåg att en kvinnas kropp och utseende – som alla andras – inte är föremål för debatt. Alla ska kunna klä sig som de vill, utan att behöva anpassa sig till påbud baserade på ålder, kön eller andras åsikter.

Kort sagt, Kelly Rutherfords framträdande tjänar som en påminnelse om en ofta bortglömd sanning: klädfrihet känner ingen ålder. Genom att självsäkert gå på Cannes röda matta ansluter hon sig till denna nya våg av kvinnor som vägrar att försvinna i glömska efter en viss ålder. Varje kvinna är fri att bära vad hon vill, när som helst i sitt liv.