Gwyneth Paltrows gåva till sina barn, som anses vara "ovanlig", väcker kontrovers.

När det gäller examenspresenter väljer Gwyneth Paltrow inte den klassiska graverade klockan eller reservoarpennan. Skådespelerskan och grundaren av Goop avslöjade i sitt nyhetsbrev en unik idé för att fira sina barns examen: att ge dem aktier på marknaden. Detta initiativ, som blandar ekonomisk utbildning med originalitet, utlöste snabbt en del reaktioner på sociala medier.

Handlingar snarare än en traditionell gåva

Allt började med en frågestund som publicerades i nyhetsbrevet "Goop". På frågan om "den bästa examenspresenten" svarade Gwyneth Paltrow direkt: "Vi funderar på att ge barnen lite aktier, så att de blir delaktiga i att hantera sina pengar och ställer frågor om marknaderna." Skådespelerskan tillade att hon också övervägde att inkludera "något fysiskt för att fira tillfället", även om hon ännu inte hade bestämt vad.

Kontexten? Hennes dotter Apple, 21, tog just examen från Vanderbilt University den 8 maj 2026. Hennes son Mose, 20, kommer att avsluta sina studier vid Brown University inom de kommande åren. En viktig milstolpe som Gwyneth Paltrow vill markera på sitt eget sätt.

En idé som väcker frågor bland internetanvändare

Även om den pedagogiska avsikten är tydlig – att lära sina barn hur man hanterar sin ekonomi – har idén inte övertygat alla. På sociala medier ansåg flera användare gåvan vara "bisarr" och framför allt mycket opersonlig för ett så symboliskt ögonblick som en examen. Medan många skulle förvänta sig ett minne, ett smycke eller en sentimental gåva, valde Gwyneth Paltrow en finansiell investering.

Vissa kommentarer belyser också klyftan: att erbjuda aktier till unga vuxna kan verka logiskt i en privilegierad miljö, men det är helt oförenligt med verkligheten i de flesta familjer. Andra, tvärtom, berömmer ett modernt tillvägagångssätt som förbereder barn för ekonomiskt oberoende så snart de avslutat sina studier.

En mamma som tror på att "släppa taget"

Utöver själva gåvan använde Gwyneth Paltrow tillfället i akt att dela med sig av det bästa moderliga rådet hon någonsin gett sina barn: "Var er själva. Och om det att vara er själva gör mig besviken, är det ett gott tecken: det var till och med ert jobb att göra mig besviken medan ni byggde upp er sanna identitet." En slående föräldrafilosofi, ungefär som skådespelerskan själv: alltid sann mot sig själv. Handlingens gåva passar i slutändan perfekt inom detta ramverk – okonventionellt, men noggrant valt.

Delvis en pedagogisk blinkning, delvis ett mindre sentimentalt val, Gwyneth Paltrows examenspresent har verkligen väckt debatt. En sak är säker: Goop-grundaren fortsätter att skapa uppmärksamhet, även med sina mest personliga val.