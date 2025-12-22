Search here...

Vid 45 års ålder sätter Christina Aguileras födelsedagslook internet i brand

Léa Michel
@xtina/Instagram

För sin 45-årsdag bevisade Christina Aguilera återigen att hon vet hur man återuppfinner sig själv. Medan många kändisar väljer spektakulära kläder under sina firanden, valde den amerikanska sångerskan en mer diskret, men lika slående, inställning. Hennes look, både vinterig och trendig, kombinerar elegans och modernitet i en tydligt Gen Z-estetik.

Den vita looken som lyser upp vintern

Sångerskan, låtskrivaren och affärskvinnan valde en långärmad vit miniklänning med en subtilt off-shoulder-ringning. Denna detalj framhävde elegant hennes balans och naturliga utstrålning, förstärkt av en touch av glitter. För att fullända looken valde hon matchande nätstrumpbyxor. Ensemblen förstärktes ytterligare av glittrande röda pumps, en snygg hatt och några diskreta men eleganta accessoarer. Hennes smink – ljusrött läppstift och en strålande hy – tillsammans med hennes karaktäristiska blonda hår, gav den sista touchen till denna perfekt polerade look.

Ett inlägg delat av Christina Aguilera (@xtina)

En dusch av komplimanger för "Legendina"

På Instagram var hennes fans snabba med att fira evenemanget med Christina Aguilera. Kommentarer strömmade in och hyllade deras idols skönhet och aura. Från "födelsedagsdrottning" till "Vacker som alltid, Legendtina" blev kommentarsfältet under hennes Instagram-inlägg en veritabel gästbok av beundran och tillgivenhet.

Christina Aguilera visar återigen att stil kan uttryckas genom självförtroende och noggrannhet. Hon inspirerar sina fans med en elegant kontrollerad djärvhet och en unik känsla för mode.

Léa Michel
Léa Michel
Med en passion för hudvård, mode och film ägnar jag min tid åt att utforska de senaste trenderna och dela inspirerande tips för att må bra i sin egen kropp. För mig ligger skönhet i äkthet och välbefinnande, och det är det som motiverar mig att erbjuda praktiska råd för att kombinera stil, hudvård och personlig uppfyllelse.
