Läder från topp till tå: Kim Kardashian sätter stilen vid 45

Naila T.
För att fira sin dotter Chicagos 8-årsdag valde Kim Kardashian en slående look: en figurnära brun läderklänning i kombination med en överdimensionerad svart kappa med skärp. En kontrast mellan "vinterns åtstramning" och en självsäker stil.

En stil som inte ber om ursäkt

Grundaren av märket SKIMS valde en outfit som förmedlade en känsla av självbekräftelse, långt ifrån den "förväntade" diskretionen hos mödrar vid familjetillställningar. Med en djup urringning, en åtsittande klänning och en självsäker hållning förblev Kim trogen sin estetik, oavsett omständigheterna. Hon bevisade att man kan vara förälder och ändå hävda sin närvaro offentligt med styrka – om någon fortfarande tvivlade.

Onlinekritik, ett tyst svar

Som ofta är fallet översvämmade kommentarer snabbt sociala medier: från hån mot hennes figur till anklagelser om att försöka "stjäla rampljuset", möttes Kim av sexistiska och förnedrande kommentarer. Hon svarade inte; hennes hållning sa allt: att fortsätta leva efter sina egna regler, utan att behöva rättfärdiga sig själv.

Läder, dess visuella signatur

I flera år har Kim Kardashian gjort läder till ett centralt element i sin garderob. Catsuits, trenchcoats, monokroma ensembler… hon visar upp detta material i alla dess variationer och strävar alltid efter visuell sammanhållning. Genom detta val etablerar hon en kraftfull, raffinerad och omedelbart igenkännbar estetik.

En bild av en modern mamma

Utöver stilen visar de släppta bilderna en uppmärksam och närvarande kvinna: ett nära band med sin dotter, en manikyr de gör tillsammans, ömma utbyten på flygplatsen… Kim kullkastar stereotyper genom att visa upp en "dubbel sida": den av en hängiven mor och en kvinna som är fri att uttrycka sig personligen. Hon vägrar att anpassa sig till den restriktiva bilden av den milda och anspråkslösa modern.

I ett sammanhang där kroppsstandarder och åldersrelaterade förväntningar fortfarande är genomgripande, fungerar Kim Kardashians strukturerade och självsäkra framtoning som ett uttalande. Det är en påminnelse om att kvinnor har rätt att existera fullt ut, utan att anpassa sig till påståenden som "för mycket" eller "inte tillräckligt".

