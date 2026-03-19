"De här byxorna är inte gjorda för det": Den här influencerns skidoutfit väcker debatt

I snöiga backar syftar utseendet generellt till att kombinera värme och teknisk prestanda. Ibland utmanar dock utseendet dessa väletablerade normer. Detta är fallet med den fransk-schweizisk-algeriska mediepersonligheten Nabilla Benattia, vars skiddräkt, som nyligen delades på sociala medier, snabbt väckte reaktioner online.

En outfit som bryter mot skidstandarder

Under sin vistelse i bergen dök Nabilla upp iklädd lackbyxor i kombination med pälsfodrade stövlar, ett estetiskt val som står i skarp kontrast till den utrustning som vanligtvis bärs i backarna. Skidkläder är generellt utformade för att uppfylla specifika krav: värmeisolering, vattentäthet, andningsförmåga och rörelsefrihet. Lackbyxor är visserligen trendiga i stadsmiljöer, men är inte specifikt lämpade för dessa förhållanden.

Denna kontrast mellan mode och funktionalitet väckte omedelbart uppmärksamhet. På sociala medier påpekade flera användare den "opraktiska" aspekten av outfiten, och vissa ansåg att "den inte uppfyller kraven för en sportaktivitet som skidåkning".

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av Nabilla Vergara (@nabilla)

Mellan estetik och funktionalitet: en återkommande debatt

Kontroversen kring den här klädseln är inte bara en smakfråga. Den belyser en bredare debatt: modets roll i tekniska miljöer. Å ena sidan försvarar vissa "klädfrihet" och hyllar "en mer kreativ och stiliserad syn på skidåkning", särskilt i ett sammanhang där skidorter också blir platser för att posera på sociala medier.

Å andra sidan påminner vissa röster oss om att "fjällutrustning inte bara är modeaccessoarer". Det tillgodoser viktiga säkerhets- och komfortbehov. Olämpliga kläder kan snabbt bli obekväma, eller till och med problematiska i hårda väderförhållanden. Den här typen av diskussion är inte ny. I flera år nu har gränsen mellan tekniska kläder och modeartiklar suddats ut.

De sociala nätverkens förstärkande roll

Anledningen till att den här klädseln väckte så mycket reaktion beror också på dess utbredda användning på sociala medier. Inlägg från kändisar med miljontals följare genererar ofta snabba och ibland polariserade debatter. I Nabillas fall mångdubblades kommentarerna, allt från kritik till stöd.

Vissa internetanvändare skämtade om "byxornas opraktiska karaktär i backen", medan andra försvarade "ett val som är mer inriktat på image än atletisk prestation". Sociala medier spelar en nyckelroll här: de förvandlar en personlig outfit till ett ämne för kollektiv diskussion, men dessa utbyten bör inte leda till bedömningar av andras kroppar eller stil; alla kan helt enkelt dela sin åsikt utan att införa krav.

I slutändan illustrerar detta fall hur mode och funktionalitet kan samexistera, men också komma i konflikt beroende på sammanhanget. Det påminner oss om att klädval i första hand är en fråga om individuell frihet och att de diskussioner de genererar skulle vinna på att fokusera på klädernas lämplighet för aktiviteten snarare än på personliga bedömningar.