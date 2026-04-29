Popstjärnan Zara Larsson anammar mikroshortsen och skapar furore

Våren 2026 har Zara Larsson gjort mikroshorts till sitt signaturplagg. Den svenska popstjärnan visar ständigt upp ultrakorta looks mellan sin världsturné, modekampanjer och semestrar med vänner – och internet surrar om det.

"Tjejresveckan": bilderna som sätter sociala medier i brand

För sin "Girls Trip Week" delade Zara Larsson en serie visuellt slående foton som blandar århundradets estetik med modern streetwear. Den mest omtalade looken: mörka denim-mikroshorts med svart spetskant, i kombination med en himmelsblå topp med blommiga tryck och kristallberlocker. Voluminösa blonda vågor, ett puderrosa läppstift och precis eyeliner kompletterade en medvetet edgy och självsäker silhuett.

Neonbältet som stjäl showen

I en andra look från samma serie byggde Zara Larsson sin outfit kring ultrakorta mikroshorts som bars lågt på höfterna, nästan helt dolda av ett neonbälte prydt med kristaller som fångade allt ljus. En skimrande topp med pastellfärgade detaljer och tjocka, fingerlösa handskar kompletterade en lekfull och medvetet överdriven ensemble. Resultatet: en djärv, maximalistisk 2000-look, någonstans mellan 2000-talets nostalgi och ohämmad modernitet.

New York Times och Miu Miu-arkiven

Trenden med mikroshorts är inte begränsad till Zara Larssons semester. För sitt omslag till New York Times i slutet av april 2026 dök sångerskan upp i en öppen Dsquared2 vår/sommar 2005-arkivjacka – avsiktligt lämnad oknäppt – i kombination med en Miu Miu-arkivmikrokjol från början av 2000-talet, i en ljus orange färg med rynkade kanter, buren med turkosa strumpbyxor. En mästerklass i att blanda epoker, varken kostymerad eller demonstrativ.

Cosmopolitan och Desigual-kampanjen

Det här är inte första gången under 2026 som Zara Larsson har valt ultrakorta plagg. För omslaget till Cosmopolitan Netherlands bar hon en svart snörtopp i kombination med ljusrosa mikroshorts och slående silverfärgade ankelboots med en nästan sci-fi-estetik. Några dagar tidigare, för en Desigual-kampanj, bar hon fransade denimmikroshorts med ett lila, turkos och rosa färgstänkmönster, accessoarerade med guldfärgade hårspännen formade som sjöstjärnor.

En stigande it-tjej

Vid sidan av denna modeoffensiv tillkännagav Zara Larsson lanseringen av Midnight Sun: Girls Trip, ett remixalbum från hennes femte album, Midnight Sun, med en noggrant utvald ensemble av samarbetspartners. Med sin världsturné, tidningsomslag och kampanjer för Desigual har den 28-åriga svenska popstjärnan år 2026 etablerat sig som en av de mest konsekventa och synliga figurerna på den internationella popscenen – inklusive mikroshorts.

Zara Larsson uppfann inte mikroshortsen – hon förvandlade dem till ett stiluttryck. Genom att para ihop dem med plagg från arkiven hos de mest banbrytande modehusen såväl som spontana strandlooker, bevisar hon att detta plagg kan vara både ett modeval och en personlig signatur. Och hittills fungerar det.