På en yacht firar denna olympiska gymnast sin 29-årsdag i solen

På en yacht i solen firade den amerikanska artistgymnasten Simone Biles nyligen sin 29-årsdag med sommarbilder som delades på Instagram, vilka belyser hennes smittande lycka.

En lyxig resa in i trettioårsåldern

Den 14 mars 2026 firade mästaren med 11 olympiska medaljer sin födelsedag med en yachtresa, förevigad i en Instagram-karusell med bildtexten "detta är 29" . Bland bilderna syns hon stående på däck, buren av en lätt bris, omgiven av vita och guldfärgade ballonger, i en avslappnad svart outfit.

Simone Biles växlar också mellan stilar: en böljande svart ensemble på båten, sedan en brun läderklänning med matchande klackar för en elegant kväll ute, och en drömlik ljusgul kashmirklänning på en balkong med utsikt över stadens silhuett. Dessa outfits övergår sömlöst från strandsportkläder till urbana kläder, vilket återspeglar hennes mångsidighet inom mode efter OS.

Entusiastiska reaktioner från fans och nära och kära

Inlägget exploderade med tusentals gilla-markeringar: hennes make, den amerikanska fotbollsspelaren Jonathan Owens, kommenterade "Vackrare än någonsin 💜", medan fans och idrottare som den australiensisk/amerikanska professionella dansaren och koreografen Sasha Farber översvämmade kommentarerna med firande emojis. "Så vackert!" Simone Biles äkthet, efter hennes senaste avslöjanden om sin kropp, resonerade djupt och hyllade en kvinna som är säker i sin egen hud.

Ett avgörande år efter OS i Paris

Efter sina framgångar vid OS 2024 och flytten till Indianapolis för att följa sin man Jonathan till Colts, går Simone Biles in i sitt 29:e år mitt i en personlig renässans. Dessa yachtbilder förkroppsligar en perfekt balans mellan välförtjänt avkoppling och offentlig exponering.

Kort sagt, Simone Biles förvandlar sina 29 år till ett ögonblick av ren glädje på en yacht, och visar upp sin atletiska figur med inspirerande lätthet. En mästare som lyser lika starkt i vattnet som i rampljuset.