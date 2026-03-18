Vid 44 års ålder ser Jessica Alba fantastisk ut i en skimrande svart klänning.

Den amerikanska skådespelerskan, modellen och entreprenören Jessica Alba visade nyligen upp sin fantastiska figur på Vanity Fairs Oscarsfest i en skimrande svart klänning som återupplevde den lilla svarta i en haute couture-version.

En skulpterande svart klänning

För festen efter Oscarsgalan anlände Jessica Alba till Los Angeles County Museum of Art i en specialtillverkad kreation, helt broderad med svarta paljetter. Klänningen, med sin raka, axelbandslösa livstycke, skapade en skulpterad linje över bysten innan den flödade över i en kolumnärm med slits och 3D-fjädrar i fållen, vilket gav rörelse i varje steg. Den djupa halsringningen förlängde silhuetten och erbjuder en perfekt balans mellan sofistikering och modernitet.

Svarta accessoarer och några ljusa inslag

Jessica Alba valde en helsvart look och kombinerade sin klänning med pumps med spetsiga tå och en satinclutch. För att kontrastera mot den mörka bakgrunden lade hon till precis rätt touch av glitter: diamantringar och dinglande örhängen som fångade kamerornas blixtar. Detta minimalistiska val av accessoarer gjorde att klänningen fick tala för sig själv, samtidigt som den förstärkte den strömlinjeformade effekten av hennes silhuett.

En naturlig skönhetsbehandling

På skönhetsfronten valde "Fantastic Four"-stjärnan en voluminös föning med mjuka lockar och en mittdel, stylad av hårstylisten Brittney Ryan. Hennes solkyssta makeup förstärkte hennes hy: skimrande ögonskugga, rosa persikofärgade kinder och glansiga läppar för en strålande finish.

Ett koordinerat pars framträdande

Även om paret poserade separat på röda mattan, valde hennes partner, den amerikanske skådespelaren av colombiansk och mexikansk härkomst Danny Ramirez, också svart, med en något uppknäppt skjorta, matchande kavaj och snygga kostymbyxor. Tillsammans utgjorde de en elegant och perfekt koordinerad duo, både diskret och mycket elegant för denna viktiga kväll under prisutdelningssäsongen.

Med sin skimrande svarta klänning, eteriska fjädrar och strålande skönhetslook bevisade Jessica Alba att hon vid 44 års ålder bemästrar konsten att visa upp sin figur på röda mattan mer än någonsin. En nytolkad svart klänning, på samma gång elegant, festlig och otroligt smickrande.