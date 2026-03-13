Ätstörningar: Vid 38 års ålder talar den amerikanska skådespelerskan Hilary Duff offentligt om det.

Hilary Duff upptäcktes i mycket ung ålder i serien "Lizzie McGuire" och växte upp i rampljuset. Idag ser den amerikanska skådespelerskan, sångerskan, låtskrivaren, författaren, stylisten och producenten tillbaka med större perspektiv på några svåra perioder i sin ungdom. I flera intervjuer diskuterar hon öppet de ätstörningar hon upplevde i sena tonåren och förklarar hur pressen relaterad till fysiskt utseende påverkade början av hennes karriär.

Tidig berömmelse och konstant press

Hilary Duff blev känd i början av 2000-talet tack vare Disney Channel-serien Lizzie McGuire. Vid den tiden var hon fortfarande bara tonåring, men hennes image var redan mycket omskriven. I en intervju med tidningen Women's Health berättade skådespelerskan om pressen hon kände under den perioden: "När jag var ungefär 17 eller 18 var jag väldigt smal. Det var hemskt. Jag kände mig inte bekväm i min egen hud." Hon förklarade också att denna period sammanföll med en tid då skådespelerskors kroppsuppfattning var föremål för ständig mediegranskning.

Ett sammanhang präglat av smalhetens kult

I början av 2000-talet var pressen att vara smal särskilt intensiv inom underhållningsbranschen. Skådespelerskor, ofta mycket unga, konfronterades regelbundet med förväntningar relaterade till sitt utseende. Hilary Duff förklarar att denna period påverkade henne djupt: "Jag var ständigt framför kamerorna och jag trodde att det var så en skådespelerska borde se ut." Experter påpekar att dessa orealistiska normer kan bidra till utvecklingen av ätstörningar, vilket drabbar många människor, särskilt unga kvinnor.

En lugnare syn idag

Med tiden säger Hilary Duff att hon har utvecklat en mer fridfull relation med sin kropp. Skådespelerskan förklarar att flera skeden i hennes liv har bidragit till denna förändring, inklusive moderskapet. Hon är nu mamma till flera barn och säger att hon gradvis har lärt sig att se sig själv på ett annat sätt.

I sina intervjuer betonar hon också vikten av att ta hand om sin mentala hälsa och distansera sig från de krav som branschen ställer. "Idag är jag stolt över min kropp och vad den har gått igenom."

Ett tal för att uppmuntra till diskussion

Genom att offentligt diskutera denna period i sitt liv hjälper Hilary Duff till att belysa de svårigheter som vissa kändisar möter i mycket ung ålder. Dessa berättelser hjälper till att öppna upp samtalet om ätstörningar och den press som är kopplad till kroppsuppfattning. Enligt flera specialister kan det faktum att offentliga personer berättar om sina erfarenheter bidra till att minska stigmatisering och uppmuntra de drabbade att söka hjälp.

Kort sagt reflekterar Hilary Duff öppet över en period präglad av imagepress inom underhållningsbranschen. Genom att dela med sig av sina erfarenheter understryker skådespelerskan vikten av att öppet diskutera dessa frågor och utmana de orealistiska krav som kan tynga unga artister.