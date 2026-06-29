"Tänk innan du skriver": NFL-spelarens fru fördömer hatiska kommentarer

Bakom varje idrottare finns nära och kära som också läser kommentarerna. Det är detta budskap som Mindy Armstead, psykiater och hustru till NFL-spelaren Arik Armstead, ville förmedla. I en intervju med People magazine fördömde hon de hatiska kommentarer som spelare och deras familjer får och krävde mer mänsklighet. Hennes motto: "Tänk innan du skriver."

En uppmaning till empati

För Mindy Armstead är slutsatsen obestridlig. ”Jag skulle vilja att folk inser att det de ser på sociala medier bara representerar 1 % av vilka dessa män är”, förklarar hon. Hon upprepar en ofta bortglömd sanning: bakom spelarna finns ”människor, med familjer som också läser dessa meddelanden ... barn som skulle kunna läsa dem.” Det är en vädjan till alla att överväga effekten av sina ord innan de publicerar dem.

Alltmer aggressiva kommentarer

Även hustrun till den amerikanska fotbollsspelaren Arik Armstead har observerat en oroande nedgång. Enligt henne har kommentarerna blivit "mycket mer aggressiva de senaste åren", ett fenomen som hon särskilt tillskriver sportspelets uppgång. "Det kan förstöra deras dag, och deras nära och kära läser dem också", betonar hon och uppmanar allmänheten att se spelarna "som människor, inte bara större än livet-liknande karaktärer". "Tro mig, de gör sitt bästa", insisterar hon.

Ett engagemang för mental hälsa

Mindy Armstead utkämpar också denna kamp professionellt. Som psykiater har hon gjort det till sitt uppdrag att bryta tabun kring psykisk hälsa, särskilt bland idrottare. Denna sak resonerar med hennes personliga erfarenheter, i skärningspunkten mellan hennes yrke och familjeliv. Genom sina ord strävar hon efter att minska stigmatiseringen som fortfarande omger dessa problem och påminna alla om att idrottare inte är immuna mot psykiskt lidande.

En berättelse som började på sociala medier

Som mamma till flera barn har hon delat sitt liv med sin man i ungefär tio år. Deras historia började på sociala medier, innan den utvecklades till ett långdistansförhållande och sedan äktenskap. Denna resa ger ännu mer tyngd åt hennes uppmaning till en mer medkännande användning av dessa plattformar.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av Mindy MS, MD (@mindyarmstead.md)

Genom detta vittnesmål påminner Mindy Armstead oss om en avgörande sanning: bakom skärmarna finns det människor. Genom att uppmana till större empati och återhållsamhet uppmanar hon alla att reflektera över vilken inverkan deras ord har. Ett universellt budskap som sträcker sig långt bortom sportens sfär.